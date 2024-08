Sinkclose, grave vulnerabilità nei processori AMD

Ricercatori specializzati in sicurezza hanno individuato una vulnerabilità presente da anni nei processori AMD e che potrebbe essere sfruttata per eseguire codice arbitrario che non è possibile rilevare da antivirus e protezioni di sistema.

La falla, denominata “Sinkclose” (gioco di parole tra la funzione che espone il processore alla vulnerabilità, e Sinkhole, nome dato a una vulnerabilità simile individuata sulle CPU Intel nel 2015), è stata scoperta da ricercatori di IOActive, azienda specializzata in sicurezza. Sfruttando questa vulnerabilità (che risale al 2006 e riguarda un numero sterminato di chip di questo brand) è possibile eseguire codice nella modalità più privilegiata possibile sui processori AMD, la “System Management Mode” (SMM), porzione tipicamente protetta del firmware.

A rendere particolarmente pericola la falla, è la possibilità di iniettare “bootkit” (malware che è possibile eseguire all’accensione della macchina), rendendo impossibile il rilevamento al sistema operativo o soluzioni di sicurezza (il malware sopravvive anche alla reinstallazione del sistema operativo da zero).

Benché potenzialmente catastrofica, le possibilità di attacco sono ridotte: per sfruttare la vulnerabilità bisogna avere accesso a PC o server aziendale, oppure riuscire a prendere il controllo dei privilegi di kernel del sistema operativo della macchina, fattori che richiedono competenze elevate e riducono i rischi.

Nella pagina web di AMD dedicata ai bollettini di sicurezza, l’azienda indica l’elenco dei processori colpiti, i rimedi previsti e fix disponibili. Patch sono state predisposte per processori dedicati a server e i processori Ryzen; successivamente saranno offerte quelle per i processori embedded.

I ricercatori evidenziano che, sebbene la vulnerabilità sia difficile da sfruttare, cybercriminali ben “foraggiati”, Ad esempio quelli sostenuti dalle agenzie governative, potrebbero già disporre degli strumenti necessari per sfruttarla.

