macOS Sonoma aggiornato per i MacBook Pro e iMac con M3

Gli utenti che hanno ordinato i nuovi MacBook Pro e iMac 24″ con chip M3 dovranno aggiornare macOS Sonoma quando metteranno le mani sui nuovi computer.

La versione di macOS Sonoma di serie con queste macchine è la build 23B2073 e dalle Impostazioni di Sistema è possibile scaricare l’udpate alla versione 23B2077.

Non è chiaro quali siano le differenze tra le due build ma è probabile che la versione aggiornata risolva bug minori e offra altri miglioramenti fondamentali per i nuovi Mac.

They ship with 23B2073 pic.twitter.com/d1R4oLSazC

— Aaron (@aaronp613) November 1, 2023