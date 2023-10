Prima beta di macOS Sonoma 14.2 agli sviluppatori

A solo un giorno dal rilascio della versione definitiva dell’aggiornamento a macOS Sonoma 14.1, Apple ha rilasciato – per il momento ai soli sviluppatori – la prima versione beta del futuro aggiornamento a macOS Sonoma 14.2.

La prima versione di macOS 14 Sonoma era etichettata con la build “23A233″; il secondo aggiornamento definitivo (l’update a macOS 14.1) è la build “23B73”. La beta 1 del futuro update a macOS Sonoma 14.2 è la build “23C5030f”.

Tra le novità di macOS Sonoma 14.2 la possibilità di attivare iMessage Contact Key Verification, funzionalità di sicurezza che consente di assicurarsi di comunicare realmente con la persona desiderata, una funzione pensata per ambiti dove è richiesta una sicurezza particolarmente elevata. Questa funzionalità era stata annunciata lo scorso anno come in arrivo. Apple aveva spiegato che grazie ad iMessage Contact Key Verification, gli utenti che affrontano minacce digitali fuori dall’ordinario, per esempio giornalisti, attivisti dei diritti umani o politici, hanno la possibilità di scegliere un’ulteriore verifica per assicurarsi che lo scambio di messaggi avvenga solo con la persona con cui intendono comunicare.

Non è chiaro quali altre sono le novità integrate nell’update a macOS Sonoma 14.2; molto probabilmente si tratta della soluzione a bug minori. Di alcune novità sappiamo già che Apple ha riferito che arriveranno nei prossimi mesi.

L’update alla beta 2 di macOS 14.1 Sonoma “pesa” 1,94GB; gli sviluppatori registrati possono scaricarlo aprendo Impostazioni di Sistema, da qui la colonna “Generali” a sinistra sullo schermo e “Aggiorna ora” nella sezione a destra della schermata.

macOS Sonoma supporta MacBook Pro 2018 e seguenti, MacBook Air 2018 e seguenti, iMac Pro 2017, iMac 2019 e seguenti, Mac mini 2018 e seguenti, Mac Studio 2022 e seguenti, Mac Pro 2019 e seguenti.

La release finale di macOS Sonoma è disponibile come aggiornamento software gratuito.

A questo indirizzo la nostra sezione dedicata a macOS Sonoma. A questo indirizzo i consigli su come preparsi all’aggiornamento.