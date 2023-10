Per il fondatore di TSMC Intel sarà l’eterna seconda

Il fondatore di TSMC, Morris Chang, ha affermato che Intel non riuscirà a colmare il vantaggio tecnologico dalla sua società: a suo dire il gap rimarrà tale e Intel resterà all’ombra dell’azienda taiwanese.

Intel ha riconosciuto che i chip progettati da Apple per i Mac sono più avanzati rispetto a qualsiasi chip per PC attualmente offerto dall’azienda statunitense, anche se il CEO ha suggerito più volte che alla fine raggiungerà e supererà TSMC.

Il possibile errore di TSMC

Nonostante fosse già chiaro da cinque, o più anni, prima del lancio di Apple Silicon, sembra che Intel avesse fatto davvero poco per perdere il suo principale cliente.

Intel sapeva che Apple era frustrata per il fatto che i lanci dei Mac fossero effettivamente dettati dalla tempistica di Intel per il rilascio di nuovi processori, ma sembrava soddisfatta di continuare lo sviluppo a un ritmo relativamente lento.

Quando l’azienda di Cupertino ha finalmente fatto il passaggio ai propri chip Apple Silicon, il produttore statunitense è sembrato sorpreso da quanto i chip della serie M superassero nettamente le sue offerte.

Intel non ha saputo come rispondere. Ha considerato Apple come “un marchio di lifestyle”, ha preso in giro Apple in varie campagne pubblicitarie, ha deciso di produrre chip ARM, ha dichiarato di poter superare Apple Silicon e ha persino suggerito di poter riconquistare il business di Apple.

Intel non raggiungerà TSMC, afferma TSMC

Per TSMC le cose andranno diversamente. Morris Chang non considera Intel una minaccia significativa, riporta money.UDN.com. Lo stesso ha osservato che nonostante Intel riceva un notevole sostegno dal governo degli Stati Uniti, non rappresenta una minaccia sostanziale per TSMC a meno che non riesca a migliorare vari aspetti delle sue operazioni di fonderia come il vantaggio tecnologico, i tassi di resa e i prezzi competitivi.

Nel frattempo, anche se Intel Foundry Services avrà successo, sarà comunque un’ombra di TSMC, secondo Chang. Tuttavia, ciò non significa che TSMC si aspetti un percorso facile. Chang ha riferito che la crescente concorrenza da parte di altri produttori di chip e le “tensioni geopolitiche” si tradurranno in un periodo piuttosto difficile da affrontare.

Chang ritiene che la strategia attuale dell’azienda sia quella giusta: mantenere il vantaggio tecnologico avanzando costantemente verso processi sempre più piccoli, oltre a investire pesantemente nell’aumento della capacità produttiva.

I chip A17 Pro impiegati nei modelli iPhone 15 top di gamma sono i primi costruiti con tecnologia a 3 nanometri di TSMC.