Per il nuovo teaser di Toy Store 5 usati asset dei quadranti Apple Watch

Nell’ambito dell’annuale appuntamento D23 Expo, Pixar ha presentato – tra le altre cose – un video promozionale di Toy Story 5, previsto per l’estate 2026.

L’utente Dylan McDonald su X (Twitter) fa notare che il materiale usato nel teaser non è altro che quello usato per i quadranti Toy Story del 2017 di watchOS 4, che danno vita ai principali personaggi della Pixar, tra cui Woody, Jessie e Buzz Lightyear.

Il filmato dell’utente mostra fianco a fianco le immagini del teaser e le animazioni usate per Apple Watch. Ovviamente Disney è titolare dei diritti e può fare a prescindere quello che vuole con il suo materiale, ma è strano che non abbiano pensato di creare delle nuove animazioni ad hoc e di sfruttare materiale vecchio di 7 anni, pensando che nessuno se ne sarebbe accorto.

Stealing the idea for this from a friend but yeah these are literally just the animations from the watchOS 4 Toy Story Apple Watch face 💀

They even look like they've had a back background edited out https://t.co/aGlrI7YgV1 pic.twitter.com/cvk63GuJdS

— Dylan (@DylanMcD8) August 10, 2024