Nuove batterie per veicoli elettrici da Samsung promettono 1000km e ricarica in 9 minuti

Una nuova batteria di Samsung allo stato solido sarà sfruttata su veicoli elettrici premium, offrendo fino a 1000km di autonomia.

Questa nuova tipologia di batterie promette di migliorare l’autonomia, di ridurre i tempi di ricarica e di eliminare pericoli di incendi. La produzione in serie è prevista dal 2027 e diverse case automobilistiche hanno starebbero già testando campioni. Samsung non ha indicato i nomi delle aziende con le quali sta collaborando ma ha già lavorato – tra le altre – con Hyundai, Stellantis, e General Motors. “Dalla fine dell’anno scorso e fino all’inizio di quest’anno, abbiamo fornito campionature ai clienti e ricevuto feedback positivi”, ha dichiarato Koh Joo-young, vice presidente Samsung responsabile SDI nell’ambito dello SNE Battery Day 2024 di Seoul.

Le batterie non saranno a basso costo ma non dovrebbe essere un problema per la tipologia di veicoli ai quali sono inizialmente destinate. In un precedente annuncio, l’azienda sudcoreana aveva riferito dell’arrivo delle batterie ad altissima capacità, garantite per 20 anni e ricaricabili in 9 minuti.

Il sito Notebookcheck riferisce che le case automobilistiche sono interessate a questa tipologia di batteria perché possono essere di piccole dimensioni, leggere e molto più sicure rispetto ad altre tecnologie usate attualmente. Tutti sembrano volerle perché hanno una densità energetica maggiore, si ricaricano più velocemente, hanno una durata maggiore e sono più sicure.

Le batterie allo stato solido sono simili alle batterie agli ioni di litio; l’elettrolita, solitamente liquido, è sostituito da un elettrolita solido (ceramico o altro materiale composito); le celle hanno sempre due elettrodi, anodo e catodo, e un elettrolita consente agli ioni di litio di muoversi tra i due elettrodi durante le fasi di carica e scarica. L’assenza di liquidi le rende più sicure e resistenti alle fiamme; vantano inoltre una maggiore stabilità elettrochimica, garantendo prestazioni più omogenee nel tempo e una durata maggiore.

Recentemente PowerCo, società del Gruppo Volkswagenspecializzata in batterie, e QuantumScapehanno annunciato di aver stipulato un accordo per l’industrializzazione della tecnologia per le batterie al litio-metallo allo stato solido di nuova generazione

