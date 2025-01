Tim Cook, iPhone può ancora essere innovato

Pubblicità

Durante la presentazione dei risultati finanziari del primo trimestre dell’anno fiscale 2025, che si è concluso il 28 dicembre 2024, al CEO di Apple Tim Cook è stato chiesto se ritiene che vi sia spazio per innovazioni nel form factor dei futuri iPhone, quella che probabilmente voleva essere una domanda per capire quanto vi sia di vero sulle voci del futuro – presunto – iPhone 17 Air.

Cook in genere dribbla le domande su futuri prodotti ma ha risposto spiegando: “C’è molto altro in arrivo. Non potrei essere più ottimista per la nostra linea di prodotti”.

Cook ha continuato lasciando intendere che vi sono effettivamente possibilità di cambiamenti nella lineup di iPhone: “Ritengo vi siano un sacco di innovazioni rimaste per gli smartphone”.

Da tempo circolano indiscrezioni secondo le quali Apple ha in cantiere una versione sottilissima di iPhone da proporre al posto dei modelli “Plus” nella lineup, un dispositivo che dovrebbe avere uno spessore tra i 5mm e i 6mm, diventando l’iPhone più sottile di sempre.

In una diversa domanda è stato chiesto a Cook se il design super-sottile dell’iPad M4 da 12,9″ è stato importante nella crescita dei ricavi degli iPad; a detta del CEO di Apple, questo non è stato un elemento determinante: nel trimestre del periodo natalizio iPad Air e iPad si sono rivelati responsabili per il 15% della crescita nel fatturato nella categoria iPad, elemento che non sorprende tenendo conto del maggiore costo dei modelli Pro.

Ci sono voci contrastanti sul costo del futuro iPhone 17 Air (che potrebbe trarre ispirazione in termini di robustezza dell’iPad Pro con chip M4) ma questo modello dovrebbe in ogni caso costare meno dei modelli Pro.

Le ultime indiscrezioni riferiscono che Apple si concentrerà sul design e il dispositivo che sfrutterà un chip con maggiore efficienza energetica e una sola fotocamera posteriore da 48 megapixel (in ogni caso di qualità fotografica di alto livello grazie all’elaborazione computazionale e a un sensore avanzato).