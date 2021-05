“Perché Mac”, Apple risponde con una pagina sul sito

Perché dovrei comprare un Mac? A questa annosa domanda cerca di rispondere Apple con una nuova pagina sul sito web, dove elenca tutti i motivi che renderebbero il suo computer «la migliore esperienza di personal computing» al mondo. «Intuitivo. Straordinariamente potente. Progettato per farti lavorare, giocare e creare in modi che non avresti mai immaginato. E’ il computer che ti dà tantissime app già incluse e subito pronte da usare, con aggiornamenti software periodici e gratuiti che mantengono tutto in perfetta efficienza. E se hai già un iPhone, sul Mac ti sentirai a casa fin dal primo istante».

Con la prima parte della pagina, che si chiama proprio “Perché Mac”, viene evidenziato il processo di installazione, che è stato particolarmente semplificato negli anni anche grazie ad iCloud. «Configurare il Mac è facilissimo. Accedi al tuo account iCloud e ritrovi subito le cose che hai anche su iPhone o iPad. Puoi usare Assistente Migrazione per trasferire al volo impostazioni, account utente e altro dal tuo vecchio computer. E se hai domande o ti serve una mano, puoi sempre chiedere al Supporto Apple: in chat, al telefono, o su appuntamento all’Apple Store».

Apple punta molto anche sulla continuità e l’interoperabilità che c’è tra il Mac e gli altri prodotti dell’azienda, spiegando che «Il Mac è l’anima gemella dei tuoi dispositivi Apple. Leggi un messaggio sul tuo Apple Watch e rispondi dal Mac. Inizia a creare una presentazione sul Mac e provala sull’iPhone mentre vai in ufficio. Sblocca il Mac con l’Apple Watch. E condividi foto e video con altre persone, anche dalla parte opposta della stanza».

Chiaramente parte dell’attenzione viene focalizzata anche sulla privacy: «Il chip M1 e macOS Big Sur offrono le funzioni per la sicurezza più evolute fra tutti i personal computer. Il Mac ha protezioni integrate contro malware e virus, e ti permette di scegliere quali informazioni condividere e come condividerle. In più c’è FileVault, che può codificare l’intero sistema per darti un ulteriore livello di sicurezza. In tutto quello che fai, il Mac ti aiuta a tutelare al massimo la tua privacy».

La nuova pagina include anche una serie di approfondimenti per ciascuno degli argomenti trattati e si conclude con i link per configurare e successivamente acquistare il Mac che fa più al caso proprio.