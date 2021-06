Pest Reject, lo scaccia-zanzare ultrasonico in offerta a 1 euro

Se volete tenere lontane le zanzare nella maniera più ecologica ed animalista possibile, provate acquistando il repellente ultrasonico in offerta lampo a circa 1 euro.

Si tratta di un piccolo dispositivo che si infila nella presa elettrica per prendere quel tanto di energia che basta per fargli emettere un suono inudibile all’orecchio umano ma che risulta particolarmente fastidioso per i piccoli animali, dissuadendoli così dall’avvicinarsi alla zona circostante. Il segnale che emette ha infatti una copertura di circa 75-110 metri quadrati, quindi ne basta mettere uno in ogni stanza in modo tale da poter dormire sonni tranquilli e senza pruriti da post-puntura di zanzara.

Si tratta di una soluzione decisamente pulita, affatto invasiva e di facile attuazione. In fin dei conti basta infilarlo in una presa elettrica e non c’è bisogno di fare nient’altro perché il segnale ad ultrasuoni viene emesso non appena riceve energia. Per sapere se sta funzionando basta dare un’occhiata al piccolo indicatore LED di colore blu presente sulla facciata anteriore: se è acceso, tutto procede secondo i piani.

Il consumo è di circa 5-6 Watt e l’azienda promette di liberare da qualsiasi insetto anche la stanza più affollata in circa 3-4 settimane di funzionamento continuo e i primi benefici che si cominciano a vedere già dopo una settimana. Come dicevamo non è tossico, non emette odori, è silenzioso e non è affatto pericoloso, né per le persone né per gli insetti, che vengono semplicemente disturbati dal segnale e quindi allontanati dall’area circostante.

Questo scaccia-zanzare è costruito in ABS e misura all’incirca 8,5 x 5,7 x 2,7 centimetri. Si può installare e usare sia a casa che in ufficio, oppure in garage, in un magazzino, in hotel, in cantina e al supermercato. Chi volesse comprarlo, lo trova in confezione da 4 in offerta a 4,25 euro, quindi al prezzo unitario di circa un euro. Tenete solo a mente che va acquistato anche un adattatore perché utilizza la spina di Tipo A (americana).

