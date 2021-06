Apple TV+ conta quasi 400 nomination a premi TV

I film e le serie di Apple TV+ hanno ricevuto 389 nomination e hanno vinto 112 premi in meno di due anni. Dal lancio del servizio, nel novembre del 2019, sono questi i numeri da capogiro che sono stati già raccolti e che Apple ha appena condiviso attraverso un post sul sito ufficiale, sottolineando che in questo arco di tempo «Apple TV+ ha ricevuto più riconoscimenti e premi di qualsiasi altro servizio in streaming».

Tra le vittorie più recenti c’è la serie comica di successo “Ted Lasso” che ha ricevuto un Peabody Award per l’eccellenza nella narrazione, mentre Apple ha vinto due Critics Choise Real TV Awards per la serie di talk di Oprah Winfrey “The Oprah Conversation” e la docuserie “1971: l’anno in cui la musica ha cambiato tutto“.

Due dei principali concorrenti del servizio, Netflix e Disney+, al momento non hanno pubblicato statistiche di questo genere, ma sappiamo che per esempio Netflix nel 2020 ha raccolto la cifra record di 160 nomination agli Emmy Awards contro le sole 18 che ha ottenuto Apple TV+ nello stesso anno, sebbene Netflix trasmette contenuti originali dal 2013, perciò ha un vantaggio di sei anni rispetto al servizio di Apple.

Per quanto riguarda le novità in arrivo che potenzialmente potrebbero consentire ad Apple di ottenere nuovi premi c’è ad esempio la seconda stagione della commedia musicale “Central Park” che comincia oggi 25 giugno, mentre la seconda stagione di “Ted Lasso” è fissata per il 23 luglio. A seguire arriverà la seconda stagione della serie drammatica “Truth Be Told” il 20 agosto, mentre la seconda stagione della fantascientifica “See” parte il 27 agosto. Per settembre, il giorno 17, è fissato l’inizio di una sola serie, la seconda stagione di “The Morning Show” con Jennifer Aniston, il 22 ottobre invece parte in anteprima la serie thriller “Invasion” mentre il 12 novembre esce la dark comedy “The Shrink Next Door”.

Apple TV+, lo ricordiamo, costa 4,99 euro al mese e offre una prova gratuita di sette giorni a tutti gli utenti. Il servizio è anche incluso per un anno per chi acquista un dispositivo Apple idoneo entro il 30 giugno mentre successivamente la durata della prova gratuita sarà ridotta a tre mesi.