Pixelmator Pro e Photomator raddrizzano meglio le foto

Gli sviluppatori delle app Photomator e Pixelmator Pro (qui una nostra intervista) hanno integrato migliorie nella funzione che consente di ritagliare e raddrizzare le foto, permettendo di tenere conto meglio dell’orizzonte o un bordo.

Gli sviluppatori riferiscono che l’individuazione automatica dell’orizzonte è più veloce, permettendo di risparmiare tempo quando si devono modificare grandi quantità di file in batch.

Anziché usare il metodo tradizionale che consiste nel tracciare una linea di riferimento in base alla quale raddrizzare la foto, i due editor di immagini risolvono il problema sfruttando tecnologie di machine learning (tenendo conto di migliaia di esempi che hanno permesso di addestrare un modello, in grado di cavarsela anche quando l’orizzonte non è una bella linea evidente nel mezzo della foto).

Altre novità riguardano i file RAW (ora sono supportati i RAW delle fotocamere Nikon Z 8 nel formato DX) e la maggiore stabilità quando si lavora con documenti SVG e PSD.

Pixelmator Pro richiede macOS 12 o versioni successive, “pesa” 688,1 MB ed è venduto 59,99€ sul Mac App Store.

Photomator è disponibile per iPhone, iPad e Mac. La versione per iOS/iPadOS richiede iOS 16/iPadOS 16 o seguenti; la versione Mac richiede macOS 13 o seguenti; “pesa” 837,5 MB e si scarica gratis dall’App Store/Mac App Store (per attivare alcune funzioni è richiesto il pagamento in-app).