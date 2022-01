Pompa ad alta pressione per il lavaggio auto, in offerta a 46,99€

Se siete tra coloro che almeno una volta a settimana desiderano avere la carrozzeria della macchina splendente, sappiate che è arrivato il momento di risparmiare, tempo e denaro, con il lavaggio fai da te, pur sempre professionale. Ecco la pistola ad alta pressione per lavare le auto, in offerta a 46,99 euro. Clicca qui per acquistarla.

Si tratta di uno strumento certamente professionale, che dunque vi permetterà di pulire l’auto, ma anche altre superfici, in totale semplicità. Grazie ad una pressione massima di 30 bar permette un lavaggio approfondito, già ad una prima passata.

Offre un design del motore in rame, ed è in grado di emettere un getto a grandi distanze. Inoltre, il beccuccio della pompa offre due diverse tipologie di getto: la prima a ventaglio, per lavare superfici più ampie con minore intensità, e la seconda con getto diretto, per scrostare e rimuovere anche le macchie peggiori.

Facile da usare, e soprattutto portatile, propone al suo interno anche un filtro in acciaio presente sul tubo, che aiuta a rimuovere la impurità presenti nell’acqua. Viene fornito con un generatore di schiuma di qualità, che genera rapidamente bolle delicate e uniformi, così da facilitare il processo di pulizia. Si tratta di uno strumento particolarmente versatile, perché oltre a consentire il lavaggio dell’auto può essere impiegato anche semplicemente per annaffiare i fiori, lavare la bicicletta, pulire la ventola dell’aria condizionata, e altro ancora.

Solitamente ha un prezzo di oltre 100 euro, ma al momento lo si acquista praticamente a metà del prezzo. Peraltro, viene spedito da magazzini in Germania, ragion per cui si avranno consegne rapide e zero preoccupazioni di dover pagare oneri doganali extra alla consegna.

Potete acquistarla direttamente da questo indirizzo.