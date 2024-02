Pompe di calore e domotica, le ottimizzazioni di Netatmo

Se è vero che ci aspetta un futuro senza caldaie a Gas nel quadro di una progressiva eliminazione delle fonti non rinnovabili anche per il riscaldamento domestico e se gran parte dei nuovi impianti che vengono installati oggi sono di tipologia ibrida il controllo intelligente delle pompe di calore è un fattore fondamentale per ottenere il massimo risparmio energetico e i minimi sprechi.

Netatmo, azienda francese leader nelle soluzioni per la smart home, sostiene questo trend offrendo prodotti intelligenti in grado di ottimizzare le prestazioni delle pompe di calore, contribuendo così a plasmare uno contesto energetico più smart e più responsabile dal punto di vista ambientale. Ecco le sue indicazioni al riguardo

Funzionamento delle Pompe di Calore (Aria/Aria e Aria/Acqua)

Le pompe di calore hanno assunto il ruolo di protagoniste della transizione energetica, grazie alla loro efficienza nel riscaldamento o raffrescamento degli ambienti. I modelli aria/aria sfruttano l’energia nell’aria dell’ambiente esterno per riscaldare o raffrescare gli spazi interni, rappresentando così una soluzione versatile ed ecologica.

I modelli aria/acqua, invece, utilizzano l’energia termica presente nell’aria per riscaldare l’acqua, che va poi a confluire nell’impianto di riscaldamento centralizzato. Questo sistema assicura un elevato comfort termico grazie a una rete di radiatori oppure attraverso un sistema di riscaldamento a pavimento.

Anche se l’Italia è ancora il Paese europeo che finanzia di più l’installazione di caldaie a combustibili fossili con circa 1,3 miliardi di euro di sussidi, c’è un dato positivo che testimonia il ruolo primario che questi dispositivi stanno progressivamente ricoprendo nell’economia domestica delle famiglie. Infatti, Italy for climate – l’iniziativa della Fondazione per lo sviluppo sostenibile per accelerare la transizione dell’Italia verso la neutralità climatica – sottolinea come nel corso del 2022 nel nostro Paese siano state vendute circa 500mila pompe di calore, staccando la Francia e segnando la performance migliore in Europa.

Funzionamento dei Termostati Intelligenti per Pompe di Calore Aria/Acqua

Gestire in modo ottimale il consumo energetico è diventato possibile con l’introduzione dei termostati intelligenti progettati in modo specifico per le pompe di calore aria/acqua. Dispositivi come il Termostato Intelligente di Netatmo integrano sensori di temperatura e algoritmi avanzati per anticipare in modo proattivo le esigenze di riscaldamento e raffrescamento. Gli utenti possono personalizzare le proprie preferenze in termini di comfort grazie all’app Netatmo Energy, che offre un’eccellente flessibilità nella gestione della temperatura. L’app rende inoltre possibile gestire in tempo reale ogni impostazione da remoto, permettendo così di ottimizzare l’efficienza energetica e ridurre i costi.

Il Termostato Intelligente è compatibile con Apple HomeKit, Amazon Alexa e Google Assistant. Ogni mese, il report sul risparmio energetico fornisce consigli personalizzati per ottimizzare la programmazione del riscaldamento. Le funzioni Auto-Adapt e Auto-Care prevedono l’inizio del periodo di riscaldamento in base alle caratteristiche termiche della casa e alla temperatura esterna, avvisando l’utente nell’eventualità in cui vengano rilevati problemi.

Il dispositivo può lavorare in sinergia con le Valvole Termostatiche Intelligenti per un perfetto controllo dei singoli radiatori e un risparmio energetico ancora maggiore.

Controllo Intelligente di Climatizzazione per pompe di calore aria/aria

Per i sistemi a pompa di calore aria/aria, gli smart controller per climatizzatori supportano la gestione intelligente delle condizioni ambientali indoor. È il caso del Controllo Intelligente di Climatizzazione Netatmo, che gestisce gli split a parete come parte dei sistemi di pompe di calore aria/aria esistenti, permettendo un controllo preciso di temperatura e umidità. Attraverso algoritmi adattivi, il controller anticipa le esigenze di climatizzazione e regola in automatico le impostazioni per mantenere un clima indoor ottimale e massimizzando l’efficienza energetica.

Grazie all’esclusiva funzione di abbinamento, questo dispostivo è compatibile con tutti i climatizzatori e le pompe di calore aria/aria dotati di telecomando a infrarossi che visualizzi le impostazioni su un display.

Gli utenti possono creare in pochi minuti un programma di climatizzazione o riscaldamento personalizzato utilizzando l’app Home + Control, che integra anche la funzione di geolocalizzazione “Eco-Assist”, per disattivare i dispositivi quando gli utenti escono di casa per poi riaccenderli al loro ritorno. Il Controllo Intelligente di Netatmo è compatibile con vari assistenti vocali ed ecosistemi per la smart home, come Google Home, Amazon Alexa e Apple Home.

La convergenza tra la tecnologia delle pompe di calore e gli smart controller consente una visione più ottimistica sul futuro dell’efficienza energetica in ambito domestico. Adottando soluzioni innovative di questo tipo, i consumatori non solo possono aumentare il proprio comfort quotidiano ma anche contribuire attivamente a ridurre la loro impronta di carbonio, allineando il loro stile di vita agli imperativi ecologici del 21° secolo.

È possibile accertarsi con facilità se gli impianti installati siano o meno compatibili con i prodotti di Netatmo, utilizzando i semplici strumenti di verifica sia per i termostati sia per i controller intelligenti di climatizzazione messi a disposizione dal produttore a questo indirizzo Web.

Trovate recensioni, notizie, offerte e tutorial sui prodotti Netatmo a partire da questa pagina di Macitynet.