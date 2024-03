POPDEER PD-E Pro, la pompa elettrica per lavare l’auto in casa

Lava, aspira, gonfia gli pneumatici e se serve ricarica pure il cellulare: la pompa elettrica POPDEER PD-E Pro è un quattro-in-uno che chi possiede almeno un auto o una moto, ma anche solo qualche bicicletta, non dovrebbe farsi sfuggire specialmente adesso che è in sconto.

Come dicevamo è innanzitutto una specie di idropulitrice senza fili: basta inserire l’acqua all’interno del serbatoio, eventualmente con qualche goccia di apposito detergente, per pulire la carrozzeria di auto e moto, ma anche le biciclette, approfittando della forza scrostante del getto d’acqua a pressione.

Montando gli accessori giusti si può trasformare anche in un pratico aspirapolvere per pulire gli interni dell’auto, in modo da rimuovere facilmente anche lo sporco nascosto nelle più strette aperture e beneficiando di un filtro HEPA capace di catturare anche la polvere più sottile.

Questo strumento, sempre cambiando qualche accessorio, diventa anche una pompa da 200 PSI capace di gonfiare gli pneumatici.

Se poi si sgancia la batteria, è perfino possibile approfittare della piastra wireless per ricaricare senza fili uno smartphone compatibile (fino a 15 Watt); in alternativa c’è l’uscita USB per usare la ricarica via cavo come se fosse una comune powerbank.

La scocca esterna è realizzata in alluminio in modo da ridurre il peso (circa 400 grammi) senza comprometterne la resistenza. Usa poi un motore da 120 Watt alimentato da una batteria da 15.000 mAh che promette fino a mezz’ora di funzionamento con una sola carica.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di 277,72 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 25% andando a spendere soltanto 209,21 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.