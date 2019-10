PowerBeats Pro con sconto nel carrello su Amazon: 186 euro

Sconto nel carrello per i Powerbeats Pro. Grazie alla offerta, sommata ad uno sconto “tradizione” i più recenti auricolari Beats, secondo ad uno dei prezzi più bassi delle ultime settimane: 186 euro per la versione in colore nero e qualche euro in più per la versione Blu Navvy..

Nella nostra recensione spieghiamo perché vale la pena comprare questi auricolari, una versione sportiva e migliorata degli AirPods, per fattore di forma, qualità del suono e durata della batteria. Il vantaggio rispetto ai “concorrenti” a marchio Apple si fonda su alcuni aspetti chiave: tasti fisici, stabilità o comodità quando sono indossati, resistenza al sudore, alla pioggia, agli schizzi d’acqua, superiore qualità del suono e straordinaria autonomia. Le potete indossare senza problemi anche durante un viaggio in treno o per strada perché nonostante siano, appunto, pensate per lo sport non sono troppo vistose.

I PowerBetas Pro sono stati lanciati diversi mesi fa, ma in Italia sono arrivati ad inizio luglio nel colore nero che è proprio quello a maggior sconto. La versione Blu Navvy costa 189,99 euro. Apple vende gli stessi auricolari a 249 euro, quindi 64 euro in più

