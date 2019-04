Premio Canon Giovani Fotografi 2019, un’opportunità per farsi notare

La fotografia è la vostra passione e sognate un futuro da protagonisti in questo mondo? Avete tempo fino al 10 maggio per iscrivervi e partecipare alla 14esima edizione del Premio Canon Giovani Fotografi 2019.

L’iniziativa – per giovani italiani con età compresa tra i 18 e i 35 anni – offre una opportunità di affermazione professionale a tutti coloro che amano il mondo delle immagini e potrebbe segnare l’inizio di una carriera da fotografo o videomaker professionista.

Questo concorso – qui il regolamento – rientra infatti in un ampio progetto dedicato alla formazione dei futuri professionisti dell’imaging, che conta diverse tipologie di iniziative con università e grandi manifestazioni a livello internazionale.

Novità 2019

Per l’edizione 2019, le novità importanti sono due: oltre alle categorie Fotografia e Multimedia, il Premio Canon aggiunge la sezione per la fotografia sportiva e prevede l’esposizione per tutti i progetti finalisti nel programma ufficiale del festival internazionale Cortona On The Move dall’11 luglio al 29 settembre 2019.

Si rinnova anche la storica categoria del premio, chiedendo ai partecipanti di sviluppare un progetto originale composto da un minimo di 10 scatti, fino ad un massimo di 15 immagini. E’ inoltre importante saper raccontare il progetto a parole: è infatti richiesto un testo di presentazione che, insieme alla forza visiva delle fotografie, riesca ad appassionare e impressionare la giuria.

Ad essere premiati saranno i primi tre lavori classificati e un progetto dedicato alla fotografia sportiva, che riceveranno attrezzatura Canon e sessioni di tutorship da importanti photo editor italiani per supportarli nella loro crescita professionale.

Premi

I candidati che si classificheranno nelle prime tre posizioni per la Categoria Fotografia, il candidato per la menzione speciale dedicata alla Fotografia Sportiva e il primo classificato per la Categoria Multimedia avranno l’opportunità di ricevere tutorship con photo editor di fama internazionale, per approfondire e sviluppare le loro competenze professionali.

Inoltre i lavori premiati saranno esposti al festival di Cortona On The Move, occasione unica per poter presentare i progetti a un pubblico di esperti e appassionati. Infine saranno messe in palio alcune delle tecnologie di riferimento dell’offerta Canon attuale: da Canon EOS R ai modelli Canon EOS 6D Mark II, Canon EOS M50, le ottiche EF ed RF.

Iscrizione

Per iscrivervi, cliccate qui. Tutte le informazioni utili al concorso sono invece raccolte in questa pagina.