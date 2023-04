Huawei Watch Ultimate sfida Apple Watch Ultra in funzioni e prezzo

Anticipato a fine marzo, arriva in Italia e in Europa Huawei Watch Ultimate, la versione più resistente e lussuosa dello smartwatch del costruttore cinese che posiziona l’ultimo modello in competizione diretta con Apple Watch Ultra.

Il design classico richiama i segnatempo meccanici di fascia alta, allo stesso tempo distinguendolo completamente dal modello top di Apple, ma le somiglianze risultano evidenti per quanto riguarda funzioni e caratteristiche.

Come il tasto azione di Apple Watch Ultra, anche Huawei Watch Ultimate mette a disposizione un tasto fisico supplementare che gli utenti possono premere al volo per avviare la modalità per immersioni sott’acqua fino a 100 metri o quella per escursioni e attività all’aperto.

Per le immersioni supporta quattro attività subacquee: immersione ricreativa, tecnica, libera e con profondimetro, oltre a misurare e visualizzare le impostazioni di immersione in apnea e il Gradient Factor GF. Per la deconpressione viene impiegato l’algoritmo di Bühlmann che tiene sotto controllo costante i dati per offrire promemoria e avvisi, programmare immersione e decompressioni con fino a 20 promemoria.

Per le attività all’aperto l’indossabile offre doppio GPS per posizionamento super preciso: rileva la traiettoria di movimento con punti di marcatura che risultano utili per poter tornare facilmente sui propri passi e fino al punto di partenza, proprio come Apple Watch Ultra.

Anche qui troviamo una modalità notturna per il quadrante che mostra sfondo nero e caratteri in arancione per migliorare la leggibilità al buio. Proprio come fatto da Apple come Watch Ultra, anche Huawei renderà disponibile un aggiornamento futuro per la gestione intelligente dell’alimentazione: sembra che l’ultete potrà personalizzarla per ottenere maggiore autonomia durate viaggi ed escursioni.

Fin qui le notevoli somiglianze tra i due modelli: tra le differenze sostanziali l’autonomia che per Ultra di Apple arriva fino a 36 ore con utilizzo normale e fino a 60 ore con le impostazioni di risparmio energetico.

Invece Huawei dichiara una autonomia complessiva di 14 giorni con un utilizzo tipico, oppure fino a 8 giorni con un uso intenso, senza specificare però quali servizi e funzioni sono stati impiegati durante le misurazioni. La batteria da 530 mAh si ricarica completamente in 65 minuti, mentre con la ricarica rapida si ottiene il 25% di batteria in 10 minuti.

Il sistema operativo proprietario permette di installare nuovi quadranti e integrazioni per le app più diffuse per sport e fitness, inclusi Strada, Kamoot e Runtastic visualizzate sullo schermo AMOLED LTPO da 1,5 pollici con rosuluzione di 466 x 466 pixel.

Presenti le funzioni per monitoraggio salute e sport: rilevamento battito con notifiche per frequenza irregolare, ossigenazione del sangue SpO2, sonno e stress, rilevamento rigidità arteriosa, misurazione temperatura cutanea, misurazione e modalità di allenamento per oltre 100 tra sport e attività diversi.

Huawei Watch Ultimate, disponibilità e prezzo

Disponibile da lunedì 3 aprile, Huawei Watch Ultimate versione Expedition Black è disponibile al prezzo di 749,90 euro, mentre Huawei la versione Voyage Blue con bracciale in lega titanio al prezzo di 899,90 euro. È compatibile con Android 7.0 o successivo, iOS 9.0 o successivo.

Fino al 23 aprile, con l’acquisto è possibile ottenere in omaggio anche gli auricolari true wireless top di gamma del costruttore FreeBuds Pro 2 del valore di 199,90 euro. La maggior parte dei dispositivi Huawei è disponibile anche nel negozio ufficiale del marchio da questa pagina di Amazon.

Tutti gli articoli su Huawei si leggono a partire da questo indirizzo.