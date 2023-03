Apple investe un miliardo all’anno per serie TV e Film Apple TV Plus

Apple TV+ è diventato il primo servizio di streaming a vincere il prestigioso premio Oscar come miglior film l’anno scorso con CODA, anche se la sua lista cinematografica complessiva è stata per alcuni un po’ deludente finora. Adesso, Apple rilancia, con grandi investimenti per serie e film.

Secondo quanto scoperto da Bloomberg, Apple sta espandendo significativamente la sua divisione di film originali per concentrarsi sui titoli di successo che debutteranno prima nelle sale, per poi arrivare al servizio di streaming. Apple presumibilmente spenderà 1 miliardo di dollari all’anno per questa sua lista di film.

Fino ad ora, le uscite di Apple Original Film hanno ottenuto piccole proiezioni cinematografiche, per lo più quanto basta per essere ammissibili ai premi. Apple ha, tuttavia, l’obiettivo di rilasciare film con un grande impatto teatrale, prima che approdino su Apple TV+.

Bloomberg afferma che Apple è attualmente in trattative per rilasciare film in migliaia di sale almeno un mese prima della loro data d’uscita nel catalogo streaming. Una grande uscita cinematografica aiuterà a creare hype per un titolo, contribuendo a promuovere il servizio Apple TV+ nel complesso.

Apple sarebbe anche stato prescelto da attori del calibro di George Clooney e Brad Pitt. Secondo quanto riferito, queste star avrebbero scelto Apple rispetto a distributori come Netflix, perché Apple avrebbe promesso loro questa distribuzione teatrale prima di approdare nelle case degli utenti.

I piani sembrano simili a quelli della rivale Amazon, che ha annunciato i suoi piani di spendere 1 miliardo di dollari all’anno in film teatrali. Bloomberg continua dicendo che Apple sta cercando di collaborare con studi cinematografici affermati per gestire la distribuzione cinematografica internazionale, piuttosto che fare tutto internamente. Questo perché in Apple mancherebbe l’esperienza interna.

Tuttavia, Apple non avrebbe ancora finalizzato accordi, né avrebbe determinato la dimensione dei budget di marketing o la commissione di distribuzione per lo studio partner.

Un titolo di Apple TV+ che otterrà una significativa distribuzione cinematografica attraverso la Paramount è il prossimo lungometraggio diretto da Martin Scorsese “Killers of the Flower Moon“, con Leonardo DiCaprio.

In ultimo, Bloomberg ha affermato che Apple spera di avere più film quest’anno con un’ampia distribuzione cinematografica, oltre a Killers. Altri possibili candidati includono il thriller di spionaggio ‘Argylle’ e ‘Napoleon’ di Ridley Scott.