Prime Day: cuffie e auricolari Sony, Beats, Sennheiser, Bang and Olufsen in sconto

Un Prime Day non è un Prime Day se non ci sono delle cuffie e auricolari in sconto. E in effetti anche in questa prima giornata Amazon ha infilato nelle sue vetrine di sconti una lunghissima serie di questi popolari accessori per l’ascolto della musica.

Nelle passate ore abbiamo già avuto modo di presentarvi alcuni degli affari migliori. In questa pagina vi presentiamo una lista pressoché completa dei migliori marchi in promozione. Si va dalle economiche ma qualitativamente buone Sennheiser HD 450BT (96 euro invece che 179,99 euro) o Marshall Major III (44,99 euro invece che 79,99), fino a prodotti di fascia molto elevata come le Sennheiser Momentum (274 euro invece che 399 euro), le Sony WH-1000XM3 (219 euro invece che 300 euro), oppure Sony WH-1000XM4 (304 euro invece che 380 euro). In mezzo ci sono auricolari di fascia media come le JBL CLUB PRO+ (159,99 euro invece che 199 euro).

Nella lista che vi presentiamo qui sotto trovate anche prodotti specifici per il mondo Apple (ma aperti anche al mondo Android). Parliamo delle Beats di cui troviamo in sconto sia le Studio3 che le Solo3 o gli auricolari PowerBeats

Infine potete dare un’occhiata ai rari sconti sulle cuffie Bang&Olufsen, un marchio che è sinonimo di qualità e che oggi potete comprare a prezzi molto interessanti.

Sennheiser HD 450BT Cuffie Wireless/Bluetooth con Cancellazione Attiva del Rumore, Nero, Circumaurali

In offerta a 99,00 € – invece di 179,99 €

sconto 45% – fino al 22 giu 21

Sennheiser HD 599 Cuffie Aperte sul Retro, Edizione Speciale, Nero [Esclusiva Amazon]

In offerta a 99,00 € – invece di 179,99 €

sconto 45% – fino al 22 giu 21

Sennheiser Momentum Wireless Cuffie Noise Cancelling con funzioni Auto On/Off e Smart Pause e con App Smart Control

In offerta a 280,00 € – invece di 399,00 €

sconto 30% – fino al 22 giu 21

Sennheiser CX 400BT Auricolari Bluetooth con Touch Control, Bianco, Nero

In offerta a 99,00 € – invece di 199,00 €

sconto 50% – fino al 22 giu 21

Sennheiser HD 450BT Cuffia Wireless con Cancellazione Attiva del Rumore, Bianco

In offerta a 99,00 € – invece di 179,99 €

sconto 45% – fino al 22 giu 21

Sennheiser Momentum 3 Wireless Cuffia Noise Cancelling con Funzioni Auto On/Off e Smart Pause e con App Smart Control, con Alexa integrata, Bianco (Sandy White)

In offerta a 280,00 € – invece di 399,00 €

sconto 30% – fino al 22 giu 21

Sennheiser CX 400BT Auricolari Bluetooth con Touch Control, Bianco

In offerta a 99,00 € – invece di 199,00 €

sconto 50% – fino al 22 giu 21

Bang & Olufsen Beoplay H4 (2a Generazione, Versione esclusiva Amazon), Cuffie Wireless Over-Ear, Matte Black, One Size, 2nd Generation

In offerta a 149,00 € – invece di 300,00 €

sconto 50% – fino al 22 giu 21

Bang & Olufsen Beoplay E8 3a Generazione, Auricolari in-ear Veramente Wireless, Nero

In offerta a 199,00 € – invece di 349,99 €

sconto 43% – fino al 22 giu 21

Bang & Olufsen Beoplay H4 (2a Generazione, Versione esclusiva Amazon), Cuffie Wireless Over-Ear, Limestone, One size

In offerta a 149,00 € – invece di 300,00 €

sconto 50% – fino al 22 giu 21

Bang & Olufsen Beoplay E8 3a Generazione, Auricolari in-ear Veramente Wireless, Grigio

In offerta a 199,00 € – invece di 350,00 €

sconto 43% – fino al 22 giu 21

Bang & Olufsen Beoplay E8 3a Generazione, Auricolari in-ear Veramente Wireless, Pink

In offerta a 199,00 € – invece di 350,00 €

sconto 43% – fino al 22 giu 21

Marshall Major III Cuffie Pieghevole Bluetooth, Marrone

In offerta a 89,99 € – invece di 149,99 €

sconto 40% – fino al 22 giu 21

Marshall Major III Cuffie Pieghevole, Bianco

In offerta a 44,99 € – invece di 79,99 €

sconto 44% – fino al 22 giu 21

Cuffie Beats Solo3 Wireless ? Chip per cuffie Apple W1, Bluetooth di Classe 1, 40 ore di ascolto – Oro rosa

In offerta a 109,99 € – invece di 199,95 €

sconto 45% – fino al 22 giu 21

Cuffie Beats Solo3 Wireless ? Chip per cuffie Apple W1, Bluetooth di Classe 1, 40 ore di ascolto – Nero

In offerta a 109,99 € – invece di 199,95 €

sconto 45% – fino al 22 giu 21

Beats Solo Pro Wireless Cuffie con cancellazione del rumore ? Chip per cuffie Apple H1, Bluetooth di Classe 1, cancellazione attiva del rumore, modalità Trasparenza, 22 ore di ascolto ? Grigio

In offerta a 159,00 € – invece di 299,95 €

sconto 47% – fino al 22 giu 21

Beats Studio3 Wireless Cuffie con cancellazione del rumore ? Chip per cuffie Apple W1, Bluetooth di Classe 1, cancellazione attiva del rumore, 22 ore di ascolto ? Blu

In offerta a 164,99 € – invece di 349,95 €

sconto 53% – fino al 22 giu 21

Beats Studio3 Wireless Cuffie con cancellazione del rumore ? Chip per cuffie Apple W1, Bluetooth di Classe 1, cancellazione attiva del rumore, 22 ore di ascolto ? Nero (Opaco)

In offerta a 164,99 € – invece di 349,95 €

sconto 53% – fino al 22 giu 21

Cuffie Beats Solo3 Wireless ? Chip per cuffie Apple W1, Bluetooth di Classe 1, 40 ore di ascolto – Rosso

In offerta a 109,99 € – invece di 199,95 €

sconto 45% – fino al 22 giu 21

Beats Solo Pro Wireless Cuffie con cancellazione del rumore ? Chip per cuffie Apple H1, Bluetooth di Classe 1, cancellazione attiva del rumore, modalità Trasparenza, 22 ore di ascolto ? Bianco Avorio

In offerta a 159,00 € – invece di 299,95 €

sconto 47% – fino al 22 giu 21

Beats Studio3 Wireless Cuffie con cancellazione del rumore ? Chip per cuffie Apple W1, Bluetooth di Classe 1, cancellazione attiva del rumore, 22 ore di ascolto ? Diepgrijs

In offerta a 164,99 € – invece di 349,95 €

sconto 53% – fino al 22 giu 21

Beats Solo Pro Wireless Cuffie con cancellazione del rumore ? Chip per cuffie Apple H1, Bluetooth di Classe 1, cancellazione attiva del rumore, modalità Trasparenza, 22 ore di ascolto ? Nero

In offerta a 159,00 € – invece di 299,95 €

sconto 47% – fino al 22 giu 21

Beats Studio3 Wireless Cuffie con cancellazione del rumore ? Chip per cuffie Apple W1, Bluetooth di Classe 1, cancellazione attiva del rumore, 22 ore di ascolto ? Bianco

In offerta a 164,99 € – invece di 349,95 €

sconto 53% – fino al 22 giu 21

Beats Studio3 Wireless Cuffie con cancellazione del rumore ? Chip per cuffie Apple W1, Bluetooth di Classe 1, cancellazione attiva del rumore, 22 ore di ascolto ? Nero/Rosso (Ribelle)

In offerta a 164,99 € – invece di 349,95 €

sconto 53% – fino al 22 giu 21

Beats Studio3 Wireless Cuffie con cancellazione del rumore ? Chip per cuffie Apple W1, Bluetooth di Classe 1, cancellazione attiva del rumore, 22 ore di ascolto ? Nero (Mezzanotte)

In offerta a 164,99 € – invece di 349,95 €

sconto 53% – fino al 22 giu 21

Beats Studio3 Wireless Cuffie con cancellazione del rumore ? Chip per cuffie Apple W1, Bluetooth di Classe 1, cancellazione attiva del rumore, 22 ore di ascolto ? Rosso

In offerta a 164,99 € – invece di 349,95 €

sconto 53% – fino al 22 giu 21

Auricolari Powerbeats Pro totalmente senza fili ? Chip Apple H1, Bluetooth® di Classe 1, 9 ore di ascolto, auricolari resistenti al sudore ? Giallo primavera

In offerta a 159,00 € – invece di 249,95 €

sconto 36% – fino al 22 giu 21

Auricolari Powerbeats Pro wireless ? Chip per cuffie Apple H1, Bluetooth di Classe 1, 9 ore di ascolto, auricolari resistenti al sudore – Muschio

In offerta a 159,00 € – invece di 249,95 €

sconto 36% – fino al 22 giu 21

JBL UA True Wireless Flash X Cuffie In-Ear Bluetooth, Auricolari Sportivi senza Fili con Cancellazione del Rumore Passiva, Impermeabili IPX7, fino a 50h di Autonomia, Custodia di Ricarica, Nero

In offerta a 109,00 € – invece di 179,00 €

sconto 39% – fino al 22 giu 21

JBL REFLECT FLOW Cuffie In-Ear True Wireless Bluetooth, Auricolari senza fili con microfono integrato per musica.Chiamate e Sport, Fino a 10h di autonomia, Colore Nero

In offerta a 99,90 € – invece di 119,00 €

sconto 16% – fino al 22 giu 21

JBL T450BT Cuffie Sovraurali Bluetooth, Cuffie On Ear Wireless con Microfono e Comandi su Padiglione, JBL Pure Bass Sound, Leggere e Pieghevoli, Da Viaggio, Fino a 11h di Autonomia, Nero

In offerta a 34,90 € – invece di 41,70 €

sconto 16% – fino al 22 giu 21

JBL TUNE 125TWS Cuffie In-Ear True Wireless Bluetooth, Auricolari senza Fili con Microfono Integrato per musica.Chiamate e Sport, Fino a 32h di Autonomia, Custodia di Ricarica, Colore Nero

In offerta a 59,90 € – invece di 108,99 €

sconto 45% – fino al 22 giu 21

JBL CLUB PRO+ TWS Cuffie In-Ear True Wireless, Auricolari Bluetooth Senza Fili con Cancellazione Attiva del Rumore, per musica.Chiamate e Sport, fino a 24h di Autonomia, Custodia di Ricarica, Nero

In offerta a 154,90 € – invece di 199,00 €

sconto 22% – fino al 22 giu 21

JBL LIVE Free NC TWS Cuffie In-Ear True Wireless, Auricolari Bluetooth Senza Fili con Doppio Microfono Integrato e Cancellazione Attiva del Rumore, Impermeabili IPX7, fino a 21h di Autonomia, Nero

In offerta a 99,90 € – invece di 125,03 €

sconto 20% – fino al 22 giu 21

PHILIPS Fidelio X2HR/00 Cuffie Sovraurali, Cuffie Hi Res, Audio ad Alta Risoluzione, Driver al Neodimio da 50 mm, Cancellazione del Rumore, Cuscinetti Deluxe in Schiuma Memory, Clip per Cavo, Nero

In offerta a 99,90 € – invece di 299,99 €

sconto 67% – fino al 22 giu 21

Philips SHP1900/10 Cuffie TV HiFi, Cuffie TV con Cavo, Over Ear, Fascia Completamente Regolabile, Cuffie a Conchiglia, Design Leggero, Cavo da 2 m, Nero

In offerta a 13,90 € – invece di 21,99 €

sconto 37% – fino al 22 giu 21

Sony MDR-1AM2 – Cuffie over-ear con microfono, Hi-Res Audio, Driver HD 40mm, 360 Reality Audio, Argento

In offerta a 159,00 € – invece di 250,00 €

sconto 36% – fino al 22 giu 21

Sony MDR-1AM2 – Cuffie over-ear con microfono, Hi-Res Audio, Driver HD 40mm, 360 Reality Audio, Nero

In offerta a 159,00 € – invece di 250,00 €

sconto 36% – fino al 22 giu 21

Sony MHC-V83D – Altoparlante Bluetooth All in One con JET BASS BOOSTER, Effetti Luminosi, Lettore CD, USB, Nero

In offerta a 599,00 € – invece di 770,00 €

sconto 22% – fino al 22 giu 21

Sony WF-1000XM3 – Cuffie completamente wireless con HD Noise Cancelling, Compatibili con Google Assistant, Alexa e Siri, iOS/Android, Bluetooth, NFC, Batteria fino a 32 ore, Argento

In offerta a 149,00 € – invece di 249,00 €

sconto 40% – fino al 22 giu 21

Sony WF-1000XM3 – Cuffie completamente wireless con HD Noise Cancelling, Compatibili con Google Assistant, Alexa e Siri, iOS/Android, Bluetooth, NFC, Batteria fino a 32 ore, Nero

In offerta a 149,00 € – invece di 249,00 €

sconto 40% – fino al 22 giu 21

Sony WF-XB700 – Cuffie Bluetooth senza fili, True Wireless, Extra Bass con microfono integrato e autonomia fino a 18 ore (Blu)

In offerta a 58,90 € – invece di 150,00 €

sconto 61% – fino al 22 giu 21

Sony WF-XB700 – Cuffie Bluetooth senza fili, True Wireless, Extra Bass con microfono integrato e autonomia fino a 18 ore (Nero)

In offerta a 58,90 € – invece di 150,00 €

sconto 61% – fino al 22 giu 21

Sony WH-1000XM3 Cuffie Wireless, con HD Noise Cancelling, Microfono per Phone-Call, Alexa Built-in, Google Assistant e Siri, Batteria Fino a 30 ore, Argento

In offerta a 219,00 € – invece di 380,00 €

sconto 42% – fino al 22 giu 21

Sony WH-1000XM3 Cuffie Wireless, Over-Ear con HD Noise Cancelling, Microfono per Phone-Call, Alexa Built-in, Google Assistant e Siri, Batteria Fino a 30 ore e Ricarica Rapida, Nero

In offerta a 219,00 € – invece di 380,00 €

sconto 42% – fino al 22 giu 21

Sony WH-1000XM4 – Cuffie Bluetooth Wireless con HD Noise Cancelling Evoluto, Microfono per Phone-Call, Alexa Built-in, Google Assistant e Siri e Batteria Fino a 30 ore (Argento, 2020)

In offerta a 319,00 € – invece di 380,00 €

sconto 16% – fino al 22 giu 21

Sony WH-1000XM4 – Cuffie Bluetooth Wireless con HD Noise Cancelling Evoluto, Microfono per Phone-Call, Alexa Built-in, Google Assistant e Siri e Batteria Fino a 30 ore (Nero, 2020)

In offerta a 319,00 € – invece di 380,00 €

sconto 16% – fino al 22 giu 21

Sony WH-CH510 – Cuffie wireless on-ear, Compatibile con Google Assistant e Siri, Batteria fino a 35 ore, Bluetooth, Bianco

In offerta a 28,99 € – invece di 49,90 €

sconto 42% – fino al 22 giu 21

Sony WH-CH510 – Cuffie wireless on-ear, Compatibile con Google Assistant e Siri, Batteria fino a 35 ore, Bluetooth, Nero

In offerta a 28,99 € – invece di 49,90 €

sconto 42% – fino al 22 giu 21

Sony Wh-Ch710N – Cuffie Bluetooth Senza Fili, Over Ear, con Noise Cancelling, Microfono Integrato E Batteria Fino a 35 Ore (Bianco)

In offerta a 79,99 € – invece di 150,00 €

sconto 47% – fino al 22 giu 21

Sony Wh-Ch710N – Cuffie Bluetooth Senza Fili, Over Ear, con Noise Cancelling, Microfono Integrato E Batteria Fino a 35 Ore (Blu)

In offerta a 79,99 € – invece di 150,00 €

sconto 47% – fino al 22 giu 21

Sony Wh-Ch710N – Cuffie Bluetooth Senza Fili, Over Ear, con Noise Cancelling, Microfono Integrato E Batteria Fino a 35 Ore (Nero)

In offerta a 79,99 € – invece di 150,00 €

sconto 47% – fino al 22 giu 21

Sony Wh-H910N – Cuffie Wireless Over-Ear con Noise Cancelling, Hi-Res Audio, Dsee Hx, Alexa Built-In, Compatibili con Google Assistant E Siri, Batteria Fino a 35 Ore, Bluetooth, Nfc, Nero

In offerta a 159,00 € – invece di 300,00 €

sconto 47% – fino al 22 giu 21

Sony Wh-Xb900N – Cuffie Wireless Over-Ear con Noise Cancellig Ed Extra Bass, Alexa Built-In, Compatibile con Google Assistant E Siri, Batteria Fino a 30 Ore, Bluetooth, Nfc, Blu

In offerta a 149,00 € – invece di 250,00 €

sconto 40% – fino al 22 giu 21

Sony Wi-1000Xm2 – Cuffie Wireless In-Ear con Hd Noise Cancelling, Hi-Res Audio, Dsee Hx, Alexa Built-In, Compatibile con Google Assistant E Siri, Batteria Fino a 10 Ore, Bluetooth, Nfc, Nero

In offerta a 149,00 € – invece di 330,00 €

sconto 55% – fino al 22 giu 21

Yamaha TW-E3A Cuffie In-Ear True Wireless Bluetooth, Auricolari con Microfono Integrato, 6h di Autonomia con 1 sola Ricarica, Impermeabili IPX5, Custodia di Ricarica, Nero

In offerta a 84,99 € – invece di 129,00 €

sconto 34% – fino al 22 giu 21

Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte Prime Day