I migliori smartphone in sconto per il Prime Day 2021

In articoli precedenti vi abbiamo parlato degli smartphone in sconto per il Prime Day Amazon in corso, suddivisi per brand, tra Xiaomi, OPPO, OnePlus, Apple, Samsung e realme. In questo articolo, prendiamo il meglio da ciascun brand, per segnalarvi i migliori smartphone in sconto.

Il primo su cui vogliamo porre l’accento è Xiaomi Mi 11 Lite. Non che sia il top di gamma o il più potente in questo elenco, ma è un terminale che propone un rapporto qualità prezzo unico. Il design è assolutamente moderno, e il peso è davvero imbattibile, solo 157 grammi. Per il resto, il dispositivo propone un ampio display FHD+ da 6,55 pollici con tecnologia AMOLED e profondità cromatica 10 bit, con risoluzione 2400 x 1080, a 402 ppi e rapporto di forma: 20:9. Il pannello raggiunge una luminosità massima di 800 nit, supporta l’HDR10 e ha una frequenza di aggiornamento massima di 90 Hz. Al suo interno viene spinto dal processore Qualcomm Snapdragon 732G, una CPU Kryo 470, octa-core CPU, fino a 2,3 GHz, accompagnato da una GPU Qualcomm Adreno 618.

In sconto viene proposto per il Prime Day a 269 euro.

Per quanto concerne gli sconti OnePlus vi segnaliamo il modello Nord, nella variante più potente, ossia la Nord 5G. Anche in questo caso non si tratta dello smartphone più performante, ma per quel che costa è davvero un must. Propone un display fluido a 90 Hz, e il processore Snapdragon 765G, che certamente darà delle soddisfazioni nel quotidiano, anche ai gamer, essere un processore ottimizzato per il gioco.

In questo caso costa 264,99 euro.

Per quanto concerne realme, vi proponiamo realme 8 Pro, con il suo schermo AMOLED da 6,4 pollici, e una fotocamera principale da 108 megapixel, affiancata da una ultra grandangolare da 8 megapixel, un obiettivo macro da 2 megapixel e un sensore di profondità che utilizza per numerose funzioni come zoom, messa a fuoco o rilevamento facciale.

Solitamente il listino è di 279 euro, ma per il Prime Day Amazon 2021 viene proposto a 219,90 euro. Clicca qui per acquistarlo nei diversi colori.

Se parliamo di OPPO, invece, non possiamo che fare riferimento al flagship Find X3 Pro 5G, che da 1.149,99 euro, passa a 949 euro. In questo caso si tratta di uno smartphone premium in tutto, dal design alle specifiche, per passare al reparto camera.

Chiudiamo con Apple, solo per ricordarvi che in offerta ci sono sia gli iPhone 12 che gli iPhone 12 mini, con ribassi fino al 20% rispetto al prezzo di listino.

Potete seguire il meglio del Prime Day fino al 22 Giugno