Prime Day pazzo per Amazfit: tutti i migliori sport watch in sconto

Se siete alla ricerca di uno smartwatch per migliorare salute e forma fisica, o anche semplicemente da indossare in un’occasione importante, Amazfit sconto gran parte del suo listino per questo Prime Day 2021. Tantissimi gli smartwatch in offerta, dai modelli GTR ai GTS, per tutti i gusti e per tutte le tasche.

Tra i primi che vi segnaliamo c’è l’Amazfit Bip U. Si tratta, in sostanza della riedizione del primissimo Amazfit Bip. A differenza di questo, ha un display a colori, più definito, anche se mantiene la forma simile, con i bordi leggermente stondati. Solo 47,92 euro per uno smartwatch con certificazione 5ATM, e in grado di tracciare 60 discipline sportive.

Se volete qualcosa di più elegante, ma sempre con un occhio al portafoglio, c’è Amazfit GTS 2 Mini, dotato di schermo AMOLED da 1,55 pollici, in grado di tracciare 70 Modalità di allenamento con GPS, sempre impermeabile 5ATM, con monitor del sonno e durata della Batteria di 14 Giorni. Si acquista a 68 euro.

Tra i top della gamma, invece, segnaliamo la presenza in sconto di Amazfit GTR 2, tra i più eleganti della categoria. Si tratta di un fitness tracker avanzato, da 1,39 Pollici, con touch control, impermeabile 5 ATM e con GPS integrato. Ovviamente, oltre alle funzioni basilari come contapassi, è in grado di tracciare 90 Modalità sportive, e include una memoria da 3 GB per poter ascoltare musica anche senza smartphone collegato. Proposto in lega di alluminio, si acquista in sconto a 134,30 euro, anziché 199,99 euro.

Di seguito tutti gli sconti Amazfit per il Prime Day 2021:

Amazfit Neo Smartwatch Orologio Sportivo Display Digitale Always-On Tempo di Durata fino a 28 Giorni Impermeabile 5 ATM da Polso Monitor Pressione Sanguigna (Nero)

In offerta a 23,72 € – invece di 29,90 €

sconto 21% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

Amazfit Band 5 Smartwatch Tracker Fitness Orologio Sport Smartband con Alexa Integrato Impermeabile 5 ATM di 15 Giorni, Contapassi, Monitoraggio Frequenza Cardiaca del Sonno e della Salute – Verde

In offerta a 28,82 € – invece di 44,99 €

sconto 36% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

Amazfit Band 5 Smartwatch Tracker Fitness Orologio Sport Smartband con Alexa Integrato Impermeabile 5 ATM di 15 Giorni, Contapassi, Monitoraggio Frequenza Cardiaca del Sonno e della Salute – Arancia

In offerta a 28,82 € – invece di 44,99 €

sconto 36% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

Amazfit Bip U Smartwatch Orologio Intelligente Fitness Schermo TFT-LCD da 1,43″ Impermeabile 5 ATM , 60 Modalità di Allenamento, Contapassi, Monitor del Sonno per Sport, Uomo, Donna

In offerta a 47,92 € – invece di 299,00 €

sconto 84% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

Amazfit Bip U, Smartwatch Men’s, Rosa, Square

In offerta a 47,92 € – invece di 299,00 €

sconto 84% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

Amazfit GTS 2 Mini Smartwatch Orologio Intelligente AMOLED Da 1,55″, 5 ATM Impermeabile, 70+ Modalita di Allenamento, Monitor del Sonno, Durata della batteria di 14 giorni, Uomo, Donna, Nero

In offerta a 67,83 € – invece di 109,90 €

sconto 38% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

Amazfit GTS 2 Mini, Smartwatch Men’s, Nero, Square

In offerta a 68,00 € – invece di 200,00 €

sconto 66% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

Amazfit GTS 2 Mini Smartwatch Orologio Intelligente Alexa Integrato, AMOLED da 1,55″, 70 Modalità di Allenamento con GPS, 5 ATM Impermeabile, Monitor del Sonno, Durata della Batteria di 14 Giorni

In offerta a 76,42 € – invece di 109,90 €

sconto 30% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

Amazfit GTR 2e Smartwatch Orologio Intelligente AMOLED da 1,39?, 5 ATM Impermeabile, 90 Modalità di Allenamento, Monitor del Sonno, Durata della Batteria di 24 giorni, Uomo, Donna (Nero)

In offerta a 104,56 € – invece di 149,90 €

sconto 30% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

Amazfit GTS 2e, Smartwatch Men’s, Verde, Square

In offerta a 106,25 € – invece di 299,00 €

sconto 64% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

Amazfit GTR 2e Smartwatch Orologio Intelligente AMOLED da 1,30″, 90 Modalità di Allenamento, 5 ATM Impermeabile, Durata della Batteria di 24 giorni, Monitor del Sonno, Uomo, Donna, Verde

In offerta a 108,72 € – invece di 299,00 €

sconto 64% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

Amazfit GTR 2e Smartwatch Orologio Intelligente AMOLED da 1,39?, 90 Modalità di Allenamento, 5 ATM Impermeabile, Durata della Batteria di 24 giorni, Monitor del Sonno, Uomo, Donna, Nero

In offerta a 109,65 € – invece di 299,00 €

sconto 63% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

Amazfit GTS 2e, Smartwatch Men’s, Nero, Square

In offerta a 109,65 € – invece di 299,00 €

sconto 63% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

Amazfit GTR 2e Smartwatch Orologio Intelligente AMOLED da 1,39?, 5 ATM Impermeabile, 90 Modalità di Allenamento, Monitor del Sonno, Durata della Batteria di 24 giorni, Uomo, Donna (Verde)

In offerta a 110,16 € – invece di 149,90 €

sconto 27% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

Amazfit GTR 2 Smartwatch Orologio Intelligente 1,39 Pollici Touch Control Impermeabile 5 ATM con GPS, 12 Modalità Sport, Memoria musicale da 3 GB, Acciaio Inossidabile, Nero

In offerta a 132,94 € – invece di 199,90 €

sconto 33% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

Amazfit Smartwatch GTR 2 Orologio Intelligente Fitness Tracker 1,39 Pollici Touch Control Impermeabile 5 ATM con GPS, Contapassi, 90 Modalità Sport, Memoria musicale da 3 GB – Lega di Alluminio

In offerta a 134,30 € – invece di 199,90 €

sconto 33% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

Amazfit Smartwatch GTR 2 Orologio Intelligente Sportivo Fitness Tracker 1,39 Pollici Impermeabile 5 ATM Cronometro con GPS, Bluetooth, Contapassi, Memoria Interna Musica da 3 GB (Acciaio Inossidabile)

In offerta a 152,15 € – invece di 199,90 €

sconto 24% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte Prime Day