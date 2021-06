Amazon Prime Day 2021, sconti fino al 33% su smartphone Xiaomi e accessori

E’ pioggia di sconti su smartphone Xiaomi, Redmi e Poco su Amazon. Tutti i migliori smartphone del brand a prezzi scontati. Di seguito tutti i link per approfittare dell’offerta migliore.

Xiaomi è ormai uno dei brand più apprezzati quando si tratta di smartphone. Per il Prime Day 2021 sono in sconto tutti i migliori smartphone del brand. A iniziare dal top di gamma Xiaomi Mi 11, anche se non manca tutta una serie di terminali dal rapporto qualità prezzo imbattibile.

Ad esempio, Xiaomi Mi 11 Lite, che ha fatto parlare di sé per il peso piuma di 157 grammi. Si tratta di dimensioni e peso difficili da ottenere al giorno d’oggi su uno smartphone, senza dimenticare che propone un ampio display FHD+ da 6,55 pollici con tecnologia AMOLED e profondità cromatica 10 bit, con risoluzione 2400 x 1080, a 402 ppi e rapporto di forma: 20:9.

Il pannello raggiunge una luminosità massima di 800 nit, supporta l’HDR10 e ha una frequenza di aggiornamento massima di 90 Hz. Al suo interno viene spinto dal processore Qualcomm Snapdragon 732G, una CPU Kryo 470, octa-core CPU, fino a 2,3 GHz, accompagnato da una GPU Qualcomm Adreno 618.

In sconto viene proposto per il Prime Day a 269 euro.

Non mancano Poco F3 e X3 Pro. Quest’ultimo con display da 6,67 pollici, DotDisplay, con tecnologia OLED, e pannello a 120 Hz, ideale per il gaming, ma anche per l’uso quotidiano, con supporto allo Switch dinamico, da 50 a 120 Hz. E’ coperto da Gorilla Glass 6, dunque più massiccio e resistente del passato.

Al momento si acquista in sconto a 239 euro.

F3, invece, si pone come il top dio gamma Poco, con processore Snapdragon 870, con processo produttivo a 7 nanometri, con prime core a 3.2 Ghz. Gode di Adreno 650 con supporto al gaming HDR e supporto la tecnologia LiquidCool per raffreddare il dispositivo in modo più veloce ed efficiente. Al suo interno Memorie UFS 3.1 e RAM LPDDR5 fino a 8 GB. Naturalmente, F3 dispone di supporto al 5G, Wi-Fi 6, 2,7 volte più veloce del Wi-Fi 5.

Solitamente costa 349, ma per il Prime Day Amazon viene a costare solo 319 euro.

Prima di lasciarvi alla lista completa, evidenziamo anche Redmi Note 10 Pro. Il top della gamma Redmi al momento. Vanta un display da 6,67 pollici a 120Hz di refresh, mentre dal punto di vista multimediale propone una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 108MP. Il processore è lo Snapdragon 732G, mentre l’autonomia viene affidata ad una batteria con ricarica rapida a 33W da 5.020mAh.

Da 299 euro passa a 249 euro direttamente a questo indirizzo.

Potete seguire tutte le migliori offerte del Prime Day e quelle che ci condurranno ai due giorni speciali su queste sezioni di Macitynet: Offerte, Prime Day e sul nostro canale telegram dedicato alle offerte.