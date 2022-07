Prime Day, tutti gli HD e SSD interni, esterni e di rete Western Digital in offerta

Da quanto tempo stavate monitorando i prezzi delle memorie esterne per poter espandere il vostro archivio digitale, magari per una seconda copia di backup o più semplicemente per un disco da tenere sempre nella borsa in modo tale da avere a portata di mano tutti i file di cui si può aver bisogno nel corso della giornata?

Prime Day sulle memorie di Western Digital. Potete scegliere tra diversi dischi portatili da pochi TB oppure veri e propri sistemi di backup casalingo con dentro fino a 24 TB di spazio. Ci sono dischi dedicati al gaming e sistemi NAS o backup in rete. Insomma ce n’è per tutti, non solo in termini di gusto estetico o di spazio ma anche di prezzi. Molte di queste periferiche sono state provate dalla nostra redazione: WD 8TB Elements Desktop Disco rigido esterno – USB 3.0 In offerta a 176,99 € – invece di 247,99 € sconto 29% – fino a 13 lug 22 Click qui per approfondire Comunque sia potete finalmente fare affari approfittando degli sconti delsulle memorie di Western Digital. Potete scegliere tra diversi dischi portatili da pochi TB oppure veri e propri sistemi di backup casalingo con dentro fino a 24 TB di spazio. Ci sono dischi dedicati al gaming e sistemi NAS o backup in rete. Insomma ce n’è per tutti, non solo in termini di gusto estetico o di spazio ma anche di prezzi.Molte di queste periferiche sono state provate dalla nostra redazione: visitate la sezione del nostro sito dedicata a Western Digital per notizie e test

  WD 10TB Elements Desktop Disco rigido esterno – USB 3.0 In offerta a 191,99 € – invece di 289,99 € sconto 34% – fino a 13 lug 22 Click qui per approfondire

WD 12TB Elements Desktop Disco rigido esterno – USB 3.0 In offerta a 233,99 € – invece di 321,99 € sconto 27% – fino a 13 lug 22 Click qui per approfondire

WD 14TB Elements Desktop Disco rigido esterno – USB 3.0 In offerta a 249,99 € – invece di 391,99 € sconto 36% – fino a 13 lug 22 Click qui per approfondire

WD 16TB Elements Desktop Disco rigido esterno – USB 3.0 In offerta a 285,99 € – invece di 503,99 € sconto 43% – fino a 13 lug 22 Click qui per approfondire

WD 18TB Elements Desktop Disco rigido esterno – USB 3.0 In offerta a 303,99 € – invece di 559,99 € sconto 46% – fino a 13 lug 22 Click qui per approfondire

WD 18TB My Book Desktop Hard disk, USB 3.0 con protezione con password e software di backup. Compatibile con PC e Mac In offerta a 341,99 € – invece di 586,99 € sconto 42% – fino a 13 lug 22 Click qui per approfondire

WD 1TB My Passport SSD portatile con tecnologia NVMe, USB-C, fino a 1.050 MB/s in lettura, fino a 1000MB/s in scrittura, Grigio In offerta a 125,99 € – invece di 199,99 € sconto 37% – fino a 13 lug 22 Click qui per approfondire

WD 500GB My Passport SSD portatile con tecnologia NVMe, USB-C, fino a 1.050 MB/s in lettura, fino a 1000MB/s in scrittura, Grigio In offerta a 80,99 € – invece di 159,99 € sconto 49% – fino a 13 lug 22 Click qui per approfondire

WD My Passport SSD portatile 1TB con tecnologia NVMe, USB-C, fino a 1.050 MB/s in lettura, fino a 1000MB/s in scrittura, Oro In offerta a 134,99 € – invece di 260,99 € sconto 48% – fino a 13 lug 22 Click qui per approfondire

WD My Passport SSD portatile 2TB con tecnologia NVMe, USB-C, fino a 1.050 MB/s in lettura, fino a 1000MB/s in scrittura, Grigio In offerta a 233,99 € – invece di 442,99 € sconto 47% – fino a 13 lug 22 Click qui per approfondire

WD My Passport SSD portatile 4TB con tecnologia NVMe, USB-C, fino a 1.050 MB/s in lettura, fino a 1000MB/s in scrittura, Grigio In offerta a 437,99 € – invece di 857,99 € sconto 49% – fino a 13 lug 22 Click qui per approfondire

WD My Passport SSD portatile 500GB con tecnologia NVMe, USB-C, fino a 1.050 MB/s in lettura, fino a 1000MB/s in scrittura, Blu In offerta a 80,99 € – invece di 159,99 € sconto 49% – fino a 13 lug 22 Click qui per approfondire

WD 2TB My Passport SSD portatile con tecnologia NVMe, USB-C, fino a 1.050 MB/s in lettura, fino a 1000MB/s in scrittura, Rosso In offerta a 233,99 € – invece di 442,99 € sconto 47% – fino a 13 lug 22 Click qui per approfondire

Western Digital WD 5 TB My Passport Ultra for Mac, Hard Disk Portatile, adatto per Time Machine, Protezione tramite Password, Argento In offerta a 139,99 € – invece di 203,40 € sconto 31% – fino a 13 lug 22 Click qui per approfondire

WD BLACK P50 Game Drive SSD 500GB, Prestazioni Ottimi per i Tuoi VideoGiochi, in Movimento, Compatibile con PC, XBox e Playstation In offerta a 128,99 € – invece di 211,99 € sconto 39% – fino a 13 lug 22 Click qui per approfondire

WD BLACK P50 Game Drive SSD 2TB, Prestazioni Ottimi per i Tuoi VideoGiochi, in Movimento, Compatibile con PC, X Box e Playstation In offerta a 352,99 € – invece di 631,99 € sconto 44% – fino a 13 lug 22 Click qui per approfondire

WD Elements SE 1 TB Portatile SSD, velocità di lettura fino a 400 MB/sec In offerta a 95,99 € – invece di 149,99 € sconto 36% – fino a 13 lug 22 Click qui per approfondire

WD Elements SE 2 TB Portatile SSD, velocità di lettura fino a 400 MB/sec In offerta a 177,99 € – invece di 279,99 € sconto 36% – fino a 13 lug 22 Click qui per approfondire

WD My Cloud EX2 Ultra Network Attached Storage, Diskless In offerta a 136,99 € – invece di 216,20 € sconto 37% – fino a 13 lug 22 Click qui per approfondire

WD My Cloud Home, 8TB Personal Cloud, 1 Bay, USB 3.0 In offerta a 230,99 € – invece di 424,10 € sconto 46% – fino a 13 lug 22 Click qui per approfondire

WD My Cloud Home Duo, 8 TB, Personal Cloud con Dual-Drive, 2 Bay, USB 3.0 In offerta a 325,99 € – invece di 579,10 € sconto 44% – fino a 13 lug 22 Click qui per approfondire

WD My Cloud Home Duo, Personal Cloud con Dual-Drive, 2 Bay, 12 TB In offerta a 423,99 € – invece di 654,99 € sconto 35% – fino a 13 lug 22 Click qui per approfondire

WD My Cloud Home Duo, Personal Cloud con Dual-Drive, 2 Bay, 16 TB In offerta a 523,99 € – invece di 1028,20 € sconto 49% – fino a 13 lug 22 Click qui per approfondire

WD My Cloud EX2 Ultra Network Attached Storage, 24 TB In offerta a 769,99 € – invece di 1251,60 € sconto 38% – fino a 13 lug 22 Click qui per approfondire

WD WDBVBZ0080JCH-EESN My Cloud EX2 Ultra Network Attached Storage, 8 TB In offerta a 309,99 € – invece di 616,40 € sconto 50% – fino a 13 lug 22 Click qui per approfondire

WD_BLACK D30 500 GB Game Drive SSD – Velocità e capacità di archiviazione, compatibile con Xbox serie X|S e PlayStation 5 In offerta a 80,99 € – invece di 109,99 € sconto 26% – fino a 13 lug 22 Click qui per approfondire

WD_BLACK P10 Game Drive 4 TB, HDD Portatile per Accesso in Mobilità alla Tua Libreria di Giochi, Compatibile con Console o PC In offerta a 131,99 € – invece di 195,90 € sconto 33% – fino a 13 lug 22 Click qui per approfondire

WD_BLACK D30 1 TB unità Game Drive SSD per Xbox – Velocità e archiviazione SSD, compatibile con Xbox serie X|S In offerta a 133,99 € – invece di 270,99 € sconto 51% – fino a 13 lug 22 Click qui per approfondire

WD_BLACK P10 Game Drive 5 TB, HDD Portatile per Accesso in Mobilità alla tua Libreria di Giochi, Compatibile con Console o PC In offerta a 143,49 € – invece di 216,80 € sconto 34% – fino a 13 lug 22 Click qui per approfondire

WD_BLACK D10 Game Drive 8 TB, HDD Desktop da 7200RPM con Raffreddamento Attivo, per Archiviare Tutti i Tuoi Giochi In offerta a 205,99 € – invece di 308,99 € sconto 33% – fino a 13 lug 22 Click qui per approfondire

WD_BLACK D30 2 TB Game Drive SSD per Xbox – Velocità e archiviazione SSD, compatibile con Xbox serie X|S In offerta a 221,99 € – invece di 369,99 € sconto 40% – fino a 13 lug 22 Click qui per approfondire

Western Digital WD_BLACK Disco Rigido Interno, Prestazioni 3.5″ – Classe 7.200 RPM, SATA 6 Gb/s, Cache 256 MB, Nero, 8 TB In offerta a 245,99 € – invece di 306,99 € sconto 20% – fino a 13 lug 22 Click qui per approfondire

Western Digital WD Red Pro NAS 3.5″ Disco Rigido Interno – Classe 7.200 RPM, SATA 6 GB/S, CMR, Cache 256 MB, 8 TB In offerta a 267,99 € – invece di 329,99 € sconto 19% – fino a 13 lug 22 Click qui per approfondire

WD_BLACK D50 Game Dock, 2 porte Thunderbolt 3, DisplayPort 1.4, 2 porte USB-C e 3 Porte USB-A, Ingresso/Uscita Audio e Gigabit Ethernet, Luci RGB personalizzabili In offerta a 274,99 € – invece di 311,99 € sconto 12% – fino a 13 lug 22 Click qui per approfondire

Western Digital WD_BLACK Disco Rigido Interno, Prestazioni 3.5″ – Classe 7.200 RPM, SATA 6 Gb/s, Cache 256 MB, 10 TB In offerta a 288,99 € – invece di 351,99 € sconto 18% – fino a 13 lug 22 Click qui per approfondire

WD_BLACK D10 Unità di gioco da 12 TB per Xbox, Disco Rigido Esterno per Desktop, 7200 RPM, con Licenza Xbox Game Pass di 1 mese In offerta a 291,99 € – invece di 391,99 € sconto 26% – fino a 13 lug 22 Click qui per approfondire

Western Digital WD My Cloud Pro PR2100 Serie Pro 2-Bay Archiviazione Collegata in Rete, NAS, Nero In offerta a 378,99 € – invece di 404,99 € sconto 6% – fino a 13 lug 22 Click qui per approfondire

Western Digital WD Red Pro NAS 3.5″ Disco Rigido Interno – Classe 7.200 RPM, SATA 6 GB/S, CMR, Cache 256 MB, 12 TB In offerta a 388,99 € – invece di 477,99 € sconto 19% – fino a 13 lug 22 Click qui per approfondire

Western Digital WD My Cloud Pro PR4100 Serie Pro 4-Bay NAS, Archiviazione Collegata in Rete, Diskless, Nero In offerta a 484,99 € – invece di 506,99 € sconto 4% – fino a 13 lug 22 Click qui per approfondire

Western Digital WD My Cloud PR2100 Serie Pro Server Multimediale con Transcodifica, NAS, 8 TB, Nero In offerta a 643,99 € – invece di 860,01 € sconto 25% – fino a 13 lug 22 Click qui per approfondire

Western Digital WD My Cloud Pro PR2100 Serie Pro 2-Bay Archiviazione Collegata in Rete, NAS, 16 TB In offerta a 843,99 € – invece di 1105,32 € sconto 24% – fino a 13 lug 22 Click qui per approfondire

Western Digital WD My Cloud PR2100 Pro Series NAS Server Multimediale con Transcodifica, 2-Bay, 20 TB In offerta a 908,99 € – invece di 1041,99 € sconto 13% – fino a 13 lug 22 Click qui per approfondire

Western Digital WD My Cloud Pro PR4100 Serie Pro 4-Bay Archiviazione Collegata in Rete, NAS, 24 TB, Nero In offerta a 1103,99 € – invece di 1598,20 € sconto 31% – fino a 13 lug 22 Click qui per approfondire

WD Purple Disco Rigido Interno 8 TB Videosorveglianza 3.5″, Allframe AI, 360 TB/Anno, Cache 256 MB, Classe 7.200 RPM In offerta a 230,99 € – invece di 249,99 € sconto 8% – fino a 13 lug 22 Click qui per approfondire

WD Red 6 TB 3.5? Hard Disk per NAS, Intellipower, SATA 6 GB/s, 64 MB Cache In offerta a 145,99 € – invece di 293,70 € sconto 50% – fino a 13 lug 22 Click qui per approfondire

WD Red Plus 12 TB NAS 3.5″ Disco Rigido Interno, Classe 7.200 RPM, SATA 6 GB/s, CMR, Cache 256 MB In offerta a 331,99 € – invece di 386,99 € sconto 14% – fino a 13 lug 22 Click qui per approfondire