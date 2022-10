Anche NIU sale a bordo delle Offerte Esclusive Prime Amazon con i suoi monopattini di punta

NIU, brand ormai noto quando si tratta di veicoli elettrici, è protagonista delle Offerte Esclusive Prime di questo 11 e 12 ottobre 2022. Ad essere interessati sono i monopattini della famiglia KQi, con sconti mai visti.

I modelli interessati vedono ll monopattino top di gamma NIU KQi3 nella versione Sport, e e nella versione Pro. Quest’ultima, ricordiamo, ha dalla sua un’autonomia di oltre 50 km. Il modello NIU KQi2 Pro, il più accessibile della famiglia è pure in offerta.

Questo Offerte sono certamente un’occasione da non farsi sfuggire per entrare nell’universo green di NIU, anche in considerazione della recente salita dei prezzi del carburante e l’imminente arrivo della stagione fredda che vedrà aumentare il traffico automobilistico nelle città.

Per poter godere degli sconti NIU in occasione delle offerte esclusive Prime è necessario essere iscritti ad Amazon Prime. Di seguito tutti i modelli in sconto.

NIU Monopattino Elettrico per Adulti, Autonomia di 50km/40km, Velocità fino 25km/h, Motore 350W/300W, Pneumatici e Manubri Larghi Sistema Doppi Freni E-Scooter Pieghevole KQi3 Pro/Sport In offerta a 479,00 € – invece di 699,00 €

sconto 31% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

