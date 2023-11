Xbox Serie X garanzia 24 mesi Italia, c’è ancora tempo per acquistarla a 399 euro

C’è ancora tempo per acquistare una Xbox Serie X a meno di 400 euro. Su eBay, infatti, il modello da 1TB con garanzia Italia 24 mesi si costa solo 399 euro.

L’Xbox Series X si distingue come la console più veloce e potente mai creata da Microsoft, progettata per mettere al centro l’esperienza di gioco dei giocatori. Con una potenza di elaborazione grafica senza pari di 12 teraflop, questa console offre un’immersione totale in mondi straordinari e un’azione mai vista prima.

Una delle caratteristiche distintive è l’Xbox Velocity Architecture, il cuore pulsante di Series X. Questa architettura rivoluzionaria accoppia un SSD personalizzato con software integrato, garantendo un gameplay più veloce e semplificato con tempi di caricamento notevolmente ridotti.

La retrocompatibilità è una chiave importante dell’esperienza Xbox Series X, permettendo ai giocatori di godere di migliaia di titoli provenienti da quattro generazioni di console Xbox.

Non manca la capacità di giocare a 120 fotogrammi al secondo, il che garantisce un’esperienza fluida e reattiva. La Xbox Series X supporta anche alle capacità audio avanzate. Con supporto per Dolby Digital, DTS 5.1, Dolby TrueHD con Atmos e fino a 7.1 LPCM, l’esperienza sonora è altrettanto coinvolgente quanto quella visiva.

Dal punto di vista tecnico, la console si presenta con un processore CPU Zen 2 personalizzato con 8 core a 3,8 GHz, una GPU RDNA 2 personalizzata da 12 teraflop, e un sistema di memoria GDDR6 a 320 bit da 16 GB. L’archiviazione interna è gestita da un’unità SSD NVME personalizzata da 1 TB, garantendo velocità di I/O impressionanti.

Al momento la si porta a casa ad un prezzo davvero conveniente: su eBay si acquista a 399 euro cliccando direttamente a questo indirizzo. Il venditore è certamente affidabile, dato che ha 96 mila feedback, praticamente tutti positivi.