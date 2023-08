Profitti per 81,8 miliardi di dollari per il terzo trimestre di Apple

Apple ha presentato i risultati finanziari del terzo trimestre dell’anno fiscale 2023, che si è concluso il 1° luglio 2023. L’azienda ha annunciato un fatturato trimestrale pari a 81,8 miliardi di dollari, in calo del 1% rispetto all’anno precedente, e un utile trimestrale per azione diluita di 1,26 dollari, in salita del 5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Il margine lordo del trimestre è stato del 44,5%, rispetto al 43,3% del trimestre dello scorso anno.

Il Consiglio di Amministrazione di Apple ha dichiarato un dividendo cash di 0,24 dollari per azione ordinaria dell’Azienda, pagabile il 17 agosto che risultano registrati alla chiusura delle attività il 14 maggio 2023.

“Siamo lieti di annunciare il record di entrate di tutti i tempi per i servizi nel trimestre di giugno, trainato da oltre 1 miliardo di abbonamenti a pagamento, confermando un persistente vigore nei mercati emergenti grazie alle robuste vendite di iPhone”, ha dichiarato il CEO di Apple, Tim Cook.

Nella sessione di domande al termine della presentazione dei risultati, Cook ha espressamente fatto riferimento a “ottime performance” di iPhone in mercati come Cina, India, Indonesia, ‘Asia sud-orientale, America Latina, Medio Oriente, riferendo di ottimi risultati in queste aree geografiche, parlando invece di un declino nel settore smartphone in generale negli ultimi trimestri negli USA.

“Le performance del trimestre di giugno anno su anno sono migliorate rispetto al trimestre di marzo, e la nostra base di utenti attivi ha raggiunto il massimo storico in ogni area geografica”, ha dichiarato Luca Maestri, direttore finanziario di Apple. “Durante il trimestre, abbiamo generato un flusso di cassa operativo di 26,6 miliardi di dollari, restituendo oltre 24 miliardi di dollari agli azionisti nel corso del trimestre, continuando a investire in nostri piani di crescita a lungo termine”.

Il Consiglio di Amministrazione di Apple ha dichiarato un dividendo cash di 0,24 dollari per azione ordinaria dell’Azienda. Il dividendo è pagabile il 17 agosto 2023 agli azionisti che risultano registrati alla chiusura delle attività il 14 agosto 2023.