Le nazioni migliori e peggiori per comprare i prodotti Apple

State per visitare un paese estero per le vostre vacanze e volete capire se può essere conveniente acquistare computer, tablet, Apple TV e magari accessori da riportare a casa?

Un aiuto può venire dal sito CashNetUSA che ha stilato un elenco di dispositivi Apple e provato a simulare l’acquisto in varie zone del mondo per capire quali sono quelle più care e meno care per comprare prodotti top di gamma di Apple.

L’elenco dei prodotti presi come esempio, include: iPhone 14 Pro Max, Apple Watch Ultra, AirPods Max, MacBook Pro 16″ M2 Max, iPad Pro 12.9” e Apple TV 4K.

CashNetUSA – un sito specializzato in presiti personali – riferisce che la nazione dove costa di meno essere fan di Apple è la Cambogia dove i prodotti sopra elencati costano in totale 9.494$; il posto peggiore per essere un super fan di Apple è l’Argentina, dove per gli stessi prodotti si spenderebbero circa 25.000$.

Dallo studio emerge che gli Stati Uniti si collocano al terzo posto in termini di convenienza, con i prodotti sopra indicati che costano un totale di 9.794$

Il prezzo dei prodotti sopra indicati corrisponde al 18% del reddito medio annuo negli Stati Uniti, e al 10.319% del reddito medio annuo del Burundi.

C’è una differenza di 14.623$ tra il mercato più economico (Cambogia) e il più caro (Argentina). Il Burundi, come è facile immaginare, è uno dei paesi più poveri al mondo, una realtà che colpisce milioni di persone, una nazione con una economia fragile che dipende principalmente dall’agricoltura di sussistenza.

L’Argentina è il paese dove i prodotti Apple costano di più, elemento che non sorprende per via di normative locali sulle importazioni, limiti nell’uso dei dollari per pagare i prodotti che arrivano dall’estero, e complicazioni alle quali sono soggetti gli importatori.

Al pari di altre aziende, le differenze di prezzo nei listini Apple dipendono anche da effetti della copertura valutaria, fluttuazioni valutarie sul mercato cambiario, IVA, imposte sulle unità di storage e tassazioni varie sui prodotti importati dall’estero.