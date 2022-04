Proscenic T21 è la friggitrice ad Aria che si controlla con Alexa

Sono ormai entrate in molte cucine le friggitrici ad aria, per cucinare in modo gustoso e sano. Tra queste Proscenic T21, che dalla sua ha il supporto ad Alexa, per un controllo ancor più smart. Su Amazon si acquista a meno di 140 euro.

Come già anticipato si tratta di una friggitrice smart, che si controlla anche tramite l’app ProscenicHome. Grazie all’applicativo l’utente avrà subito a disposizione 29 di ricette in italiano preimpostate, così da iniziare a cucinare con un solo tocco. Inoltre, è possibile anche inserire nell’app ricette personalizzate, in modo da richiamarle sempre con un solo clic.

Progettato con tre funzioni di cottura, tra Programma, Preset, e riscaldamento per mantenere caldo il cibo, è possibile scegliere tra i tre con un solo clic. Grazie all’aria calda che entra in circolo all’interno della macchina è possibile cuocere il cibo in modo uniforme: l’aria viene distribuita a 360° in tutta la cavità della macchina, incrementando la capacità di cottura del 30%. La veloce circolazione dell’aria blocca rapidamente l’umidità all’interno del cibo, rendendolo più croccante fuori, ma tenero dentro.

Tramite l’applicazione Proscenic è possibile controllare la friggitrice ad aria, programmare e monitorare il processo di cottura. Inoltre ci sono diverse ricette personalizzate che possono essere avviate anche tramite comandi vocali Alexa.

La friggitrice ad aria gode di un pratico cestello, rimovibile in modo semplice dalla friggitrice e che può essere lavato direttamente in lavastoviglie grazie al rivestimento in teflon antiaderente.

Al momento il modello T21 sui acquista su Amazon a 139 euro, scontata rispetto ai 179 € di listino. Fino alla mezzanotte del primo Maggio c’è un ulteriore coupon che riduce il prezzo di ulteriori 25 € portandololo a 114 €. Potete ottenerlo andando direttamente a questo indirizzo.