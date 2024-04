Divoo, Centralina irrigazione con programmi da smartphone scontata a 65 €

Creare un impianto di irrigazione smart a due o piu’ zone può essere complicato e richiedere l’installazione di valvole, alimentatori e la ricerca di prese e molti utilizzano dei sistemi di programmazione manuale che sono complicati da regolare e soprattutto non permettono interazione con il tempo atmosferico o la comodità di variare velocemente i tempi di irrigazione.

Diivoo Timer Irrigazione WiFi 2 Zone con Tecnologia RFID risolve la questione ad un prezzo che, grazie agli attuali sconti di Amazon sono di pochissimo superiori a quelli di una centralina con programmazione manuale. In questo momento è in offerta a meno di 65 € con uno sconto del 28%.

Utilizzando l’app HomGar, è possibile aggiungere il sistema di irrigazione intelligente Diivoo al gateway WiFi (a 2,4 GHz) e controllare il sistema in remoto da una distanza massima di 196 metri.

Alexa e Assistente Google possono integrarla e permettevi pure di comandare a voce la partenza e il blocco dell’erogazione dell’acqua.

Potete programmare un calendario per irrigare automaticamente a un’ora specifica e grazie a quattro diverse opzioni di frequenza di irrigazione, è possibile impostare il timer per irrigare tutti i giorni, solo nei giorni pari o dispari o secondo un programma personalizzato.

Nebulizzazione comodissima anche per ridurre la polvere

Se non avete un nebulizzatore fisico il temporizzatore irrigazione wifi si accende e si spegne a intermittenza. È sufficiente scegliere l’ora di inizio, l’ora di nebulizzazione e la frequenza (lun-dom). La durata e gli intervalli variano da 1 a 60 minuti; Il temporizzatore intelligente irrigazione 2 vie è adatto per i sistemi di nebulizzazione, così come per il raffreddamento esterno e la riduzione della polvere durante i mesi estivi.

Programmi di irrigazione personalizzati per ogni zona

Il timer programmabile da smartphone permette 6+6 programmi di irrigazione individuali: è possibile programmare ogni valvola separatamente con un massimo di sei programmi di irrigazione diversi, consentendo di personalizzare un piano di irrigazione appropriato per ogni area della proprietà senza influenzare le altre aree.

La versatilità che si adatta agli eventi atmosferici

Se avete bisogno di deviare dal vostro programma di irrigazione regolare potete contare sulla funzione di ritardo pioggia, che potete impostare per saltare l’irrigazione per 24, 48 o 72 ore per risparmiare acqua.

Se invece avete bisogno di irrigare immediatamente, potete accedere alla modalità manuale dall’unità della valvola o tramite l’app per utilizzare il rubinetto ogni volta che ne avete bisogno.

In questo momento è in offerta a meno di 65€ con uno sconto del 28%: partite da questo link. Il modello a 3 zone è in offerta a 76 € con uno sconto del 23%.