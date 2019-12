Pulite l’aria di casa da polveri sottili e odori: sconto su purificatore Xiaomi, 119,99 €

Xiaomi Mi Air Purifier 2H, un accessorio che vi libera la casa da polveri sottili e cattivi odori, è in sconto su Amazon: solo 119,99 euro.

Xiaomi Mi Air Purifier 2H è il primo modello lanciato da Xiaomi in questo settore (il secondo è arrivato solo poco tempo fa, si tratta del 2S) e rappresenta un notevole passo avanti nell’offerta di prodotti per la purificazione dell’aria a prezzi accessibili. Il suo scopo è trattare l’aria per renderla più pura, leggera e salubre. Questo viene attuata grazie ad un filtro HEPA capace di rimuovere il 99,97% delle particelle fino a 0,3micron.

Tra gli inquinanti che il sistema è in grado di trattenere segnaliamo il fumo, la polvere comune e anche il particolato PM 2.5, tipico delle grandi città. Si tratta di un inquinante particolarmente pericoloso perché capace di raggiungere direttamente i polmoni e quindi diffondersi nel sangue. Più generalmente Xiaomi Mi Air Purifier riduce i cattivi odori determinati agli inquinanti dell’aria e le impurità che si trovano nell’aria di una grande città

Secondo Xiaomi è capace di depurare fino a 380 metri cubi d’aria all’ora e operare in una stanza fino a circa 50 metri quadri. Le dimensioni ridotte, poco più di 50 centimetri d’altezza e una base quadrata di meno di 30×30 cm, unite alla silenziosità di esercizio ne permettono l’utilizzo in qualsiasi ambiente, dalla camera da letto all’uffico o in una sala di rappresentanza.

E’ compatibile con Google Assistant ma con l’APP Mi Home e la propria rete WiFi, a cui il purificatore si collega, è possibile monitorare la qualità dell’aria i tempo reale e la stima delle polveri sottili PM2.5, oltre a comandare tutte le diverse funzioni. Il Mi Air può lavorare in automatico, in modalità sonno (con le ventole in totale silenziosità, adatto per la camera da letto), modalità ad alta velocità, modalità programmata. Queste funzioni lo rendono adatto ad essere usato ad esempio nella camera dei bambini, in uno studio o ufficio, ma anche nel salotto di casa.

Come accennato arriva prima dello Xiaomi 2S che ha alcuni vantaggi rispetto a questo modello. Le differenze di tecnologie le trovate descritte nel dettaglio in questo articolo che abbiamo scritto qualche tempo fa. Al momento la differenza di prezzo tra i due modelli è percepibile; il 2H in sconto costa solo 119,99 euro. Il 2S costa 159,99 euro. Il funzionamento tecnico pur differente, produce risultati identici in termini di qualità dell’aria. A voi decidere se i 40 euro di differenza valgono le funzioni.

Click qui per comprare Xiaomi 2H 119,99