LEGO Harry Potter Collection torna rimasterizzato

C’è una buona notizia per i fan del maghetto più ammirato del mondo: i videogiochi LEGO Harry Potter Collection 1-4 e 5-7 sono stati tutti rimasterizzati per PC e console. Purtroppo la brutta notizia è solo per i fan di Harry Potter che usano Mac: la piattaforma di Apple non è supportata.

I videogiochi sono gli stessi a cui abbiamo già giocato oltre un decennio fa. La base infatti è quella dei titoli LEGO Harry Potter Anni 1-4 e 5-7 per PlayStation 3, a cui poi è stata apportata una completa rimasterizzazione attraverso un miglioramento generale della grafica, con ambienti più dettagliati e effetti di luce aggiuntivi.

È stata invece mantenuta intatta l’intera storia, i livelli e le modalità di gioco, con il classico umorismo irriverente di LEGO a fare da contorno.

Chi acquista questa nuova versione ripercorrerà quindi gli eventi principali dei sette anni di scuola ad Hogwarts di Harry, Ron e Hermione, eventualmente tornando più volte sugli stessi livelli per poterli completare al 100% grazie ad alcune magie e potenziamenti che si potranno sbloccare solo procedendo lungo la storia principale.

Dove comprare

Attraverso questa nuova edizione Collection si può così accedere in una volta sola a tutti e sette i capitoli acquistando un unico videogioco, mentre in passato nella prima edizione i titoli erano separati in due raccolte distinte. Soprattutto ci si potrà giocare sulle più recenti console, è infatti disponibile per:

PlayStation 5 a 39,99 €, e per PlayStation 4 a 19,99 €;

a 39,99 €, e per a 19,99 €; Xbox Serie X|S a 39,99 €;

a 39,99 €; Nintendo Switch a 29,99 euro, ma al momento è in promozione a 7,49 euro con il 75% di sconto;

a 29,99 euro, ma al momento è in promozione a 7,49 euro con il 75% di sconto; Su Steam per PC Windows a 39,99 €, con sconti per chi in passato aveva già acquistato la precedente edizione digitale.

Il grande assente

Sapevamo che TT Games ci stava lavorando già da marzo 2023, mentre è del tutto inattesa l’assenza del gioco per la piattaforma macOS, anche a fronte delle notevoli prestazioni dei più moderni processori Apple Silicon e del recente impegno di Apple nei confronti del mondo dei videogiochi per Mac.

Senza contare poi che per diversi anni lo stesso videogioco, nella sua precedente edizione separata LEGO Harry Potter 1-4 e Harry Potter 5-7 si poteva comprare direttamente dal Mac App Store, talvolta approfittando anche di vantaggiose offerte.

Questi giochi non sono più disponibili da tempo e allo stato attuale, nonostante tutto, non sembra esserci la volontà di rendere disponibile la nuova rimasterizzazione per Mac.

A proposito di Harry Potter

Ad ogni modo l’ultimo anno è stato particolarmente carico di novità: oltre all’Almanacco Magico è stato pubblicato il Wizarding Archive, una ricca raccolta di scritti e storie inedite dalla penna di J.K. Rowling. Sono state cancellate due app, è vero, ma è arrivato un nuovo videogioco, Harry Potter Campioni di Quidditch, e il libro Natale a Hogwarts.

