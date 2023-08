EasyJet, zaini e borse da acquistare per non pagare bagagli a mano

Se state pianificando un viaggio con EasyJet, è essenziale essere ben informati sulle politiche dei bagagli per garantire un’esperienza di viaggio senza problemi e, se del caso, senza costi aggiuntivi. EasyJet, come tutte le altre compagnie aeree, applica delle restrizioni ai bagagli che possono essere trasportarti gratuitamente. In questo articolo vediamo quali zaini è possibile salire a bordo senza pagare tariffe extra e dove acquistarli.

Abbiamo già pubblicato una guida analoga per chi viaggia con RyanAir.

Bagaglio a mano gratuito

Se viaggiate leggeri e non volete spendere extra per il bagaglio, sappiate che EasyJet consente di portare a bordo un bagaglio a mano piccolo gratuitamente. Questo bagaglio deve avere una dimensione massima di 45 x 36 x 20 cm, comprese le ruote e le maniglie, e deve essere collocato sotto il sedile di fronte al passeggero. Oltre alle dimensioni, occorre tenere a mente che il peso massimo consentito per il bagaglio a mano gratuito è di 15 kg.

Ovviamente, il consiglio è quello di verificare attentamente le dimensioni del bagaglio a mano prima dell’imbarco per evitare che la compagnia vi richieda il pagamento di un extra. Se il bagaglio a mano supera le dimensioni massime sopra riportate, sarà necessario registrarlo nella stiva dell’aeromobile, dietro pagamento di supplemento.

In definitiva, se il vostro bagaglio a mano piccolo supera le dimensioni consentite (oltre 45 x 36 x 20 cm ma fino a 56 x 45 x 25 cm) o se si hanno altri bagagli non inclusi nella prenotazione, verrà applicata una tariffa aeroportuale di 58 Euro.

Per questo motivo, se volete acquistare un bagaglio che supera le dimensioni consentite per il trasporto gratuito il consiglio è quello di acquistarlo online durante la prenotazione del volo (beneficiando sicuramente di tariffe migliori) e mai al banco, dove le tariffe sono superiori.

In ogni caso, se non volete acquistare bagagli extra e volete portare con voi solo il bagaglio gratuito, ecco tra quelli zaini e borse scegliere.

Quali zaini e trolley acquistare per EasyJet

SAPHER

Lo zaino SPAHER è progettato con dimensioni adatte per il trasporto gratuito in aero, anche su EasyJet. Realizzato in nylon resistente all’acqua, offre leggerezza e massima durata. Le sue tasche laterali consentono di tenere comodamente oggetti come bottiglie d’acqua o accessori. Si tratta di uno zaino pieghevole che può essere ripiegato in una piccola borsa e utilizzato come borsa extra per evitare costi per il bagaglio in eccesso.

SZLX Zaino

Questo zaino versatile è realizzato in poliestere resistente e impermeabile. Dotato di tasche per oggetti bagnati e scarpe, offre un’organizzazione ottimale per i propri effetti personali. Con la porta di ricarica USB integrata è possibile anche caricare il telefono comodamente durante il viaggio.

Cabin Max Mini Metz

Questo zaino ha una capacità di 30 litri ed è progettato per adattarsi alle restrizioni sul bagaglio a mano di EasyJet. La sua apertura a valigia semplifica l’organizzazione dei tuoi effetti personali, mentre le cinghie regolabili lo rendono adatto anche per i bambini.

Cabin Max Greenwich

Lo zaino Greenwich può essere facilmente trasformato da trolley a zaino grazie alle sue cinghie a scomparsa. Ha una tasca frontale con zip di facile accesso per i documenti di viaggio e un ampio spazio di ben 30L per alloggiare qualsiasi effetto personale. Dotato di manico telescopico e due ruote girevoli per una facile manovrabilità.

CabinGO Zaino con ruote

Questo zaino da 45 cm è dotato di rotelle girevoli per un facile trasporto. Ha una custodia rimovibile per i bambini e numerose tasche per l’organizzazione dei propri effetti personali. L’interno è completamente foderato e propone un divisorio, mentre gli scomparti interni godono di chiusure zip per tenere gli oggetti al loro posto.

Aerolite Borsone Trolley/Zaino

Questo bagaglio combina la funzionalità di un trolley e quelle di uno zaino. Può essere trainato grazie alle se ruote che lo rendono simile ad un trolley, o indossato come zaino grazie alle cinghie regolabili. È perfetto per rispettare la franchigia gratuita di EasyJet, nonostante la sua capacità sia particolarmente alta, di ben 30L.

Cabin Max Anode

Con misure 45x36x20 cm e pesando solo 2,2 kg, è adatto per voli con EasyJet. Ha un interno spazioso e cinghie di imballaggio interne per tenere i propri oggetti al sicuro. Ancora, propone una parete divisoria con cerniera e tasca. L’esterno più duro proteggerà gli oggetti sia durante, che anche dopo il viaggio in aereo.

Aerolite Borsa

Progettato specificamente per rispettare le restrizioni di EasyJet, ha un compartimento principale bloccabile e tasche frontali per i documenti di viaggio. Da portare a mano, da indossare sulla spalla o da montare su bagagli più grandi.

Se, invece, state per partire con la compagnia Ryanair, vi consigliamo di dare uno sguardo a questo articolo, dove indichiamo le misure massime consentite per il bagaglio a mano gratis, oltre ad una selezione di borse tra cui scegliere per non pagare tariffe extra.