Alexa racconterà favole con la voce della nonna che non c’è più

A Las Vegas, nell’ambito dell’annuale conferenza re:Mars – dedicata ai temi dell’Automazione, della Robotica e dello Spazio – Rohit Prasad, vice presidente senior di Amazon responsabile scientifico di Alexa, ha riferito nuovi progetti e funzionalità in arrivo per l’assistente smart di Amazon.

Uno degli scenari paventati nel corso dell’evento è la possibilità di ascoltare la voce di una persona cara deceduta (nell’esempio è stato possibile ascoltare la voce di una nonna), per raccontare ad un nipotino favole della buonanotte.

Prasad ha riferito che, con questa nuova tecnologia, l’azienda è in grado di ottenere un output audio davvero impressionante, partendo dall’elaborazione di un solo minuto di parlato. I dettagli non sono al momento noti, e non vi sono indicazioni su quanto questa funzionalità (per alcuni versi interessante e commoventi per altri inquietante) sarà disponibile.

Dal punto di vista tecnico è impressionante ciò che è possibile ottenere da un solo minuto di registrazione; in passato sono state dimostrate tecnologie in grado di replicare una voce e varie sfumature ma sono normalmente richieste ore di registrazione. “Stiamo indubbiamente vivendo il periodo d’oro dell’IA”, ha riferito Prasad, evidenziando come quelli che sembravano “sogni e fantascienza, stiano diventando realtà”.

Amazon non sta nel frattempo con le mani in mano con Alexa e non possa mese in cui non vi siano iniziative per l’assistente vocale. In Italia a partire dal 25 giugno avrà inizio il tour estivo AlexaOnTheBeach, che coinvolgerà quattro stabilimenti in altrettante regioni italiane, per quattro tappe che vedranno protagonista Alexa, insieme agli stabilimenti balneari di Medusa Beach (San Benedetto del Tronto), Gilda On The Beach (Fregene), Playa Paraíso (Orbetello), e Bagni Sirena (Santa Margherita Ligure).

Protagonisti saranno ovviamente anche i dispositivi Echo di ultima generazione, come Echo Show 15 ed Echo Buds. Gli utenti parteciperanno al tour AlexaOnTheBeach potranno ritirare gadget brandizzati Alexa e scattare selfie nelle cornici fotografiche preparate per l’occasione.

