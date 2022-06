iOS 16 e macOS Ventura, Mail mostra il logo di aziende certificate

Nella beta 2 di iOS 16 e macOS Ventura Apple ha integrato una nuova funzionalità pensata per combattere il phishing e i furti di identità. Le e-mail delle aziende che aderiscono allo standard BIMI (Brand Indicators for Message Identification, indicatore del marchio per l’identificazione dei messaggi) visualizzano il logo aziendale nell’intestazione.

BIMI è uno standard email emergente, ancora in fase di aggiornamento (e soggetto a modifiche). L’attivazione di questo logo può essere richiesta dalle aziende presso il provider di dominio. BIMI utilizza i certificati di marchio verificato (VMC) per confermare la proprietà del logo del brand. Attualmente, secondo lo standard BIMI, è necessario che il logo sia un marchio registrato per poter ricevere un VMC. Lo standard in questione, come accenato, è in fase di espansione e dovrebbe permettere di includere anche loghi che non sono marchi registrati.

Toccando o facendo clic su di un messaggio, l’app Mail mostra che il messaggio è “certificato digitalmente” permettendo di richiamare la pagina “Scopri di più”: questa finestra modale ci dice che l’email proviene effettivamente dal proprietario del logo visualizzato e dal dominio in questione. Nella schermata più sotto trovate un esempio con Netflix.

L’utente è in questo modo sicuro che si tratti di un’e-mail legittima e non di un tentativo di phishing. Molti brand e aziende aderiscono alle specifiche BIMI (come eBay, UPS, Disney…) e queasto indicatore è supportatato anche in Gmail e in altri client di posta elettronica compatibili.

La versione definitiva di macOS Ventura sarà disponibile in autunno, come aggiornamento software gratuito. Rispetto a macOS Monterey, Apple ha ristretto il numero di Mac sui quali sarà possibile installare il nuovo sistema. Il collegamento da seguire sul nostro sito per tutte le novità di macOS Ventura è questo.

Per tutte le novità su iOS 16, iPadOS 16 e watchOS 9 vi invitiamo a cliccare sui rispettivi link. Ricordiamo infine che iOS 16 è stato annunciato alla WWDC 2022 del 6 giugno insieme ad altre novità software e hardware che trovate riassunte in questo articolo.