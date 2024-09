Da Sony e Raspberry Pi la videocamera smart AI ​con rete neurale

Pubblicità

Sony Semiconductor Solutions Corporation (SSS) e Raspberry Pi Ltd hanno annunciato il lancio di una videocamera AI su scheda: la Raspberry Pi AI smart Camera, compatibile con la gamma di single-board computer, computer a scheda singola di Raspberry Pi, è presentata come in grado di accelerare lo sviluppo di soluzioni di Intelligenza Artificiale AI per l’elaborazione dei dati visivi su dispositivi edge.

Il prodotto può essere acquistato presso i rivenditori autorizzati di Raspberry Pi. Negli USA il prezzo indicato è di 70$.

Dall’annuncio dell’investimento di minoranza di SSS in Raspberry Pi Ltd, ad aprile 2023, ​ le due aziende lavorano allo sviluppo di una piattaforma edge AI basata su tecnologia di SSS per la comunità di sviluppatori di Raspberry Pi. La AI smart Camera integra il sensore di visione smart IMX500 che, elaborando le immagini direttamente sul chip grazie all’AI, consente agli utenti di Raspberry Pi di sviluppare in modo semplice ed efficiente soluzioni edge AI per l’elaborazione dei dati visivi.

L’uso di dati visivi (che sono solitamente molto voluminosi,) per lo sviluppo di soluzioni AI può richiedere, oltre a una telecamera, anche un’unità di elaborazione grafica (GPU), un acceleratore e diversi altri componenti. La Raspberry Pi AI smart camera, è, invece, dotata del sensore di visione intelligente IMX500, in grado di gestire l’elaborazione AI, perciò bastano un Raspberry Pi e la AI smart Camera per sviluppare soluzioni edge AI.

La compatibilità della AI smart camera con tutti i computer a scheda singola di Raspberry Pi, compreso l’ultimo Raspberry Pi 5, permette di sviluppare soluzioni con hardware e software già familiari, sfruttando le diffusise librerie software libcamera e Picamera2.

Dalle specifiche si apprende che il sensore IMX500 di SSS è da circa 12,3 megapixel effettivi e integra “un acceleratore di rete neurale”. La modalità sensore è selezionabile tra 4.056 (oriz.) x 3.040 (vert.) a 10 fps / 2.028 (oriz.) x 1.520 (vert.) a 40 fps. Il campo visivo è di di 76 gradi con messa a fuoco regolabile manuale/meccanica.

Ricordiamo che anche ARM ha comprato una quota in Raspberry Pi per più di una buona ragione.