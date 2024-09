Apple fa marcia indietro su OpenAI, ma ChatGPT su Siri è salvo

Pubblicità

Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, Apple avrebbe interrotto le trattative per un investimento in OpenAI, l’azienda dietro a ChatGPT, fenomeno dell’Intelligenza Artificiale. Non era un mistero l’interesse della multinazionale di Cupertino nell’ultimo round di finanziamenti lanciati da OpenAI per raccogliere 6,5 miliardi di dollari. Tuttavia, sembra che Apple abbia fatto marcia indietro.

Non sono al momento chiari i motivi di questo dietro front, anche se certamente l’uscita di Apple non sembra aver preoccupato le altre grandi aziende tecnologiche che continuano a manifestare interesse verso l’operazione. Microsoft, che ha già investito 13 miliardi di dollari in OpenAI, prevede di aggiungere circa 1 miliardo di dollari in questo nuovo round. Anche Nvidia è in trattative per prendere parte all’investimento.

I motivi della decisione

Al momento, come anticipato, non sono noti i motivi che hanno portato Apple a ritirarsi dall’operazione. E’ certo che la mossa di Cupertino sorprende i più, considerando che l’azienda ha recentemente mostrato un crescente interesse verso l’intelligenza artificiale e verso ChatGPT.

Apple ha, infatti, annunciato l’intenzione di integrare ChatGPT in Siri entro la fine dell’anno, con l’integrazione che permetterà a Siri di pronunciare e mostrare le risposte generate da ChatGPT, pur dietro consenso degli utenti. Tuttavia, alcune difficoltà interne a OpenAI, legate alla sua transizione verso una struttura a scopo di lucro, potrebbero aver influenzato la decisione di Apple di non procedere con l’investimento.

Ad ogni modo, il mancato investimento di Apple in OpenAI non dovrebbe spostare i piani della Mela di integrare ChatGPT sui dispositivi Apple. Gli utenti di iPhone, iPad e Mac potranno utilizzare ChatGPT gratuitamente senza dover creare un account, mentre coloro che sono abbonati a ChatGPT Plus avranno accesso a funzionalità avanzate anche sui dispositivi Apple.

