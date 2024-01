Razer al CES 2024, tra sedie e luci nel futuro del gaming c’è pure un cuscino smart

Il CES 2024 porta novità anche nel mondo del gaming. Tra i brand in grande spolvero alla kermesse una menzione notevole spetta a Razer, che porta alla manifestazione tantissime novità. Ecco quali.

Degno di nota è il “Project Esther” di Razer, il primo cuscino da gaming con haptics in alta definizione al mondo. Sì, un cuscino che permette al giocatore di sentirsi completamente immerso nel gioco, specialmente se combinato con un visore VR.

Il concetto di Project Esther include 16 attuatori aptici con latenza ultra-bassa. L’utente può controllare la direzionalità degli haptics e dispone anche di una conversione automatica audio-in-haptics in HD, consentendo una soluzione plug-and-play. Razer afferma che il cuscino è compatibile con la maggior parte delle sedie da gaming e da ufficio.

Ancora, tra le novità presenti in fiera, Razer aggiorna la sua sedia da gaming Iskur con un sistema lombare ‘6D’. L’azienda ha presentato anche un dock USB-C con 11 porte e una barra luminosa montabile.

Sedia da gaming Razer Iskur V2

La Razer Iskur V2 Gaming Chair è il successore dell’originale del 2020. Il punto forte del nuovo modello è il “Sistema di Supporto Lombare Regolabile e Adattativo 6D“. Descritto come unico nel suo genere, il supporto lombare ha un meccanismo a molla per adattarsi al peso e alla postura del corpo, insieme a controlli manuali per la protrusione e l’altezza dell’area lombare.

La sedia può reclinarsi fino a 152 gradi e consente di controllare la sua inclinazione. Include cuscini in schiuma ad alta densità ed è realizzata in pelle sintetica di grado EPU.

La Iskur V2 costa 699 euro ed è disponibile per l’ordine da oggi sul sito web di Razer.

Dock USB-C di Razer

Sempre al CES 2024 Razer presenta anche un nuovo dock con 11 porte compatibile con PC Windows, Mac, iPad e Chromebook. Sul fronte delle porte, il Razer USB C Dock dispone di quattro USB-A, due USB-C, un ethernet gigabit, HDMI, una presa audio combo da 3,5 mm e slot per schede SD e microSD UHS-I.

La porta HDMI del dock può supportare fino a 4K a 60Hz, e la sua presa audio supporta l’audio surround 7.1. L’accessorio è realizzato in lega di alluminio, e le sue porte USB supportano la ricarica di laptop fino a 85 W.

Il Razer USB C Dock costa 120 dollari, ma ancora non sembra essere al listino sul sito italiano del produttore.

Aether Monitor Light Bar

Razer presenta anche la Aether Monitor Light Bar, un accessorio con LED frontali e posteriori da montare sul monitor.

La barra luminosa ha un punteggio di Indice di Resa Cromatica di 95 e può illuminare un’area di 60cm x 30cm. La sua illuminazione Chroma RGB supporta oltre 16,8 milioni di colori e “una miriade di effetti luminosi”.

La barra include anche controlli tattili capacitivi. La sua luminosità, temperatura del colore ed effetti Chroma sono tutti personalizzabili dall’utente. Supporta lo standard per la smart home Matter e gli utenti possono regolarne le impostazioni tramite l’app Razer Gamer Room.

La Aether Monitor Light Bar sarà disponibile a partire da marzo al prezzo di 130 dollari.

Per tutte le notizie su Razer il link da seguire è direttamente questo, mentre per tutto quello che ruota attorno al mondo del CES 2024 il link da seguire è questo.