Alef la macchina volante promette meraviglie a MWC24

La macchina volante Alef è stata presentata a Barcellona durante MWC24, come veicolo prototipo per il futuro. È sviluppata da un’azienda con sede in California che porta lo stesso nome, e l’intento è quello di produrre auto che possano viaggiare su strada, ma anche decollare e atterrare verticalmente al bisogno.

Sembra davvero un’auto volante, come quella che si vede nei film di fantascienza, ha commentato Constantine Kisly, Chief Technology Office di Alef Aeronautics:

Quindi guida e vola. Perché dovrebbe avere un’opzione di volo? È così che puoi usarla efficientemente per guidare efficientemente senza traffico. Quindi perché guidare? L’opzione di guida è l’obiettivo per non cambiare l’infrastruttura esistente

L’azienda ha già costruito due prototipi funzionanti. Possono trasportare due persone e l’obiettivo è avere un’autonomia di guida e di volo di 320 chilometri:

Ha otto motori, propulsione elettrica. Stiamo utilizzando batterie LiPo (polimeri di litio), disponibili sul mercato, quindi l’idea è entrare sul mercato il più rapidamente possibile. Non siamo bloccati sul powertrain particolare, quindi possiamo usare l’idrogeno, ad esempio. Celle a idrogeno, sì, sicuramente

Alef prevede che queste auto costeranno inizialmente circa 376.600 euro quando arriveranno per la prima volta sul mercato, ma la speranza è di ridurre il costo fino a avvicinarsi al prezzo di una berlina tipica, una volta che saranno prodotte in serie.

L’azienda ritiene che le auto volanti siano la soluzione per risolvere il problema delle strade congestionate:

Siamo nel settore della risoluzione dei problemi del traffico. È una grande sfida per le città, per l’umanità. Ed è ciò che stiamo facendo. Stiamo pensando di utilizzare lo spazio aereo

Alef spera di iniziare la produzione della macchina volante entro la fine del 2025, proprio quando le normative sul traffico aereo verranno adattate per consentire il volo delle auto. Alef è una delle varie aziende che sviluppano prototipi di taxi aerei e auto volanti in tutto il mondo.

Tutte le notizie su prodotti e servizi annunciati al Mobile World Congress MWC24 sono in questa sezione di macitynet.