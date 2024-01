Honda 0 Series, al CES 2024 anteprima di due nuovi concept EV

Nell’ambito del Consumer Electronics Show (CES) 2024 di Las Vegas, Honda ha presentato “Honda 0 Series”, una nuova serie di veicoli elettrici che lancerà a livello globale a partire dal 2026, con l’anteprima mondiale di due concept, Saloon e Space-Hub.

L’azienda ha anche presentato in anteprima un nuovo logo che sarà utilizzato esclusivamente per i modelli EV di prossima generazione.

L’azienda spiega che la denominazione “Honda 0 Series” rappresenta la determinazione nell’affrontare la sfida dello sviluppo di nuove serie di veicoli elettrici, tornando alle origini come Casa automobilistica e creando veicoli elettrici completamente nuovi partendo da “zero”.

Con questa nuova serie di veicoli elettrici, l’azienda afferma di voler “a tornare alle origini”, offrire “nuove esperienze” e mira a raggiungere un “impatto ambientale zero”.

L’idea è di dare nuovo valore per i veicoli elettrici, superando i vincoli di un veicolo “grande e pesante” a causa dell’aumento della capacità della batteria che il veicolo deve trasportare per garantire un’autonomia sufficiente, oltre che di una carrozzeria e di una piattaforma di grandi dimensioni necessarie per ospitare tale capacità.

Per i modelli della 0 Series che saranno lanciati nella seconda metà del decennio, il produttore riferisce che la ricarica rapida dal 15% all’80% sarà ridotta a circa 10-15 minuti. Honda riferisce che sta cercando di limitare il degrado della capacità della batteria (autonomia) a meno del 10% dopo 10 anni di utilizzo.

Il concept Saloon

Saloon è il modello di punta della Honda 0 Series che si distingue per l’altezza ridotta, lo stile sportivo e lo spazio interno.

Con l’adozione del sistema di sterzo-by-wire e l’ulteriore avanzamento del sistema di gestione del movimento, compreso il controllo della postura, la berlina mira a realizzare il controllo a seconda della volontà del conducente nelle diverse situazioni di guida.

Space-Hub

Honda riferisce che Space-Hub è stato sviluppato all’insegna del “miglioramento della vita quotidiana delle persone”; offre uno spazio flessibile che si adatta a ciò che gli utenti desiderano fare e diventa un “centro” che collega le persone.

Il nuovo logo H

L’attuale logo “H” risale al 1981, quando fu rinnovato rispetto alla versione precedente. Per commemorare lo sviluppo dei veicoli elettrici di nuova generazione, Honda ha deciso di progettare un nuovo logo H, un design che ricorda due mani tese e che sarà utilizzato sui veicoli elettrici di prossima generazione di Honda, compresi i modelli della Honda 0 Series.

