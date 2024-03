PanzerGlass, la protezione Pro per qualsiasi dispositivo a MWC24

Se nessuna delle cover in commercio vi convince in fatto di protezione, non avete ancora visto le soluzioni di PanzerGlass, azienda danese che ha mostrato le sue ultime novità al Mobile World Congress di Barcellona dei giorni scorsi.

Si tratta di uno dei migliori produttori di protezioni per lo schermo, un marchio molto conosciuto a livello internazionale per la sua capacità di combinare una elevata resistenza ad un prodotto leggero, affatto ingombrante e dal design decisamente minimalista.

Ce lo ha raccontato il nostro inviato in fiera, di cui riportiamo alcuni scatti nella galleria in allegato. Il punto forte è il materiale D30, preso ripetutamente a martellate eppure indistruttibile: nella dimostrazione due dita della mano sono infilate al di sotto di questa pasta speciale, a riprova del fatto che nonostante le piccole deformazioni non viene trasmesso alcun urto al di sotto del suo strato che possa far saltare per il dolore.

Proteggere i dispositivi è la specialità dell’azienda, tanto che negli anni ha allestito una linea sterminata di prodotti adatti praticamente a qualsiasi dispositivo in commercio. Dai tablet agli smartwatch, e ovviamente smartphone di qualsiasi marchio, per i quali hanno dedicato una ulteriore linea che va a proteggere in maniera specifica il comparto fotografico delle lenti posteriori.

Difficile se non impossibile trovare quindi una protezione a misura per i propri dispositivi, e parliamo di una protezione totale, che va appunto dalle custodie anti-tutto a protezioni in vetro per lo schermo dalle caratteristiche indistruttibili, anche questi presi a martellate o sottoposti al taglio da parte della lama di un cutter durante le dimostrazioni presso il loro padiglione in fiera.

Nella gamma troviamo ovviamente cover, protezioni frontali e per lenti di iPhone 15 e 15 Pro, per la serie S24 di Samung e per Apple Watch anche in versione Ultra.

Immancabile infine l’attenzione all’ambiente che PanzerGlass dedica nella realizzazione dei suoi prodotti: la nuova linea 2024 delle protezioni in vetro infatti è composta dal 60% di materiale riciclato, una soluzione circolare che tuttavia non comporta alcuna perdita nella qualità del prodotto, che – assicurano – mantiene la stessa forza e la stessa resistenza.

I prodotti PanzerGlass sono disponibili sia nei grandi retail che su Amazon con un negozio dedicato.

Altro dal MWC24

Tutte le notizie su prodotti e servizi annunciati in fiera in questa sezione del nostro sito web.