Razer Kraken V4 Pro le cuffie che vibrano nei giochi

E’ tra i marchi in prima linea quando si parla di gaming e Razer sfrutta l’appuntamento annuale RazerCon 2024 per introdurre una serie di tecnologie e dispositivi che immergono sempre più i giocatori nei loro titoli preferiti: si parte con Razer Freyja il primo cuscino aptico al mondo che fa vibrare l’utente all’unisono con l’azione di gioco (qui il primo giro di prova in anteprima di macitynet), e ancora suono, luci e vibrazioni con le super cuffie Kraken V4 Pro.

Il modello top di ultima generazione integra la tecnologia Sensa HD Aptics, sviluppata dal costruttore, per offrire all’utente vibrazioni aptiche associate ai suoni ed effetti di alcuni dei principali titoli di oggi. Tra questi sono già pronti per le vibrazioni di Kraken V4 Pro Hogwarts Legacy, Stalker 2, Final Fantasy 16 e Silent Hill 2.

Il suono delle pallottole si abbinerà a una vibrazione diversa rispetto al tuono di un temporale in lontananza. Per controllare ogni impostazione, personalizzazione e configurazione delle cuffie l’utente ha sempre a disposizione un compatto hub esterno, un centro di controllo dotato di schermo OLED e di rotella per scorrere e selezionare.

Connettività totale

L’audio di alta qualità e fedeltà è erogato da driver da 40mm TriForce Bio-Cellulose brevetti da Razer con supporto THX Spatial Audio. Sono le prime cuffie del marchio a mettere a disposizione connettività pressoché totale con quattro diverse tecnologie: oltre a Razer HyperSpeed Wireless ci sono anche Bluetooth, USB e jack audio da 3,5 mm.

Il giocatore può passare al volo da PC o Mac per una partita su smartphone o console. Sono anche le prime cuffie Razer in grado di mixare l’audio proveniente dal collegamento a 2,4 GHz con fonti Bluetooth in simultanea. Nella parte frontale è integrato un microfono a scomparsa che può essere estratto solo quando necessario: è dotato di microfoni migliorati per chat cristalline in partita.

Razer Kraken V4 Pro, prezzo e disponibilità

Le cuffie Razer Kraken V4 Pro sono già disponibili al prezzo di 449,99 euro sul sito del costruttore, presso i rivenditori e anche nel negozio online del marchio da questa pagina di Amazon.

Altre novità Razer

L’elenco delle novità sfoderate a RazerCon 2024 prosegue con Razer Laptop Cooling Pad, il sostegno con ventola per raffreddare i portatili, la funzionalità Thunderbolt Share per collegare tra loro i primi notebook Razer con Thunderbolt 5, infine il rilascio del software Razer Synapse 4 che permette di gestire la miriade di impostazioni e personalizzazioni dei dispositivi del marchio.

Del primo cuscino aptico Razer Freyja che vibra all’unisono con l’azione di videogiochi, musica e film trovate le impressioni e fotogalleria nella prova in anteprima di macitynet.