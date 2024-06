Realme GT 6 arriva il 20 giugno, lancio globale dall’Italia

Pubblicità

La serie GT 6 farà ritorno in Europa a breve, con tanto di intelligenza artificiale a bordo. A distanza di due anni, realme è pronta nuovamente a rivoluzionare il mercato di fascia alta.

La serie realme GT 6, che sarà la Flagship Killer del brand, sarà lanciata a livello mondiale il 20 giugno, nel corso di un evento internazionale che si terrà Milano. La scelta di effettuare il lancio globale dall’Italia sottolinea l’importanza strategica del mercato europeo per realme.

Al momento, realme è considerato il marchio di smartphone con il più rapido tasso di crescita a livello globale. Il prossimo evento del 20 giugno rappresenta il primo lancio globale di realme e si terrà in Europa.

Il ritorno della serie GT sul mercato globale dopo due anni segna un’altra pietra miliare significativa per il costruttore. Dal debutto del primo smartphone della serie GT nel marzo 2021, questa linea ha ricevuto consensi unanimi da utenti e critica.

Lo smartphone con l’AI a bordo

L’occasione sarà anche per lanciare il primo smartphone della società con supporto all’intelligenza artificiale. La realme GT 6, spiega il produttore, mira a conquistare il mercato degli smartphone di fascia alta come “Flagship Killer”, mentre la realme GT 6T si posizionerà come punto di riferimento nel settore della fascia media.

Entrambi i modelli vanteranno comunque prestazioni elevate, e numerose funzionalità funzionalità AI: per esempio, grazie alla combinazione di algoritmi AI e di un chipset prestante, lo smartphone permetterà agli utenti di girare video in ambienti estremamente bui, elevando le capacità video in notturna. L’obiettivo di realme è quello di rendere la tecnologia AI accessibile al pubblico più giovane in tutto il mondo.

La presentazione con conferenza stampa globale di lancio del realme GT 6 sarà trasmessa anche in live streaming sui canali ufficiali YouTube, Facebook e TikTok di realme Global.

