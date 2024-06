Dominate browser e collegamenti con Browserosaurus per Mac

Pubblicità

Se usate abitualmente almeno due browser su Mac, l’ utility Browserosaurus vi cambierà la vita perché dopo averla installata, ogni qual volta cliccherete su un link, anziché aprirlo direttamente sul browser predefinito, vi verrà chiesto quale browser usare.

Sebbene aggiunga quindi un passaggio in più tra il click e l’apertura del browser, in realtà per chi fa cose diverse tra i vari browser fa risparmiare un sacco di tempo.

Prima, senza Browserosaurus

Senza quest’app infatti generalmente si è costretti a copiare a mano il link e poi incollarlo sul browser desiderato. Questo passaggio non solo fa perdere tempo, ma va ad occupare slot inutili in applicazioni di raccolta appunti come CopyClip, che magari si preferiscono impiegare per altro.

Dopo, con Browserosaurus

Installando invece l’utility Browserosaurus, che per altro è completamente gratuita, è sufficiente cliccare il link per aprire automaticamente una piccola finestra di selezione del browser: fatta poi la scelta, il collegamento verrà aperto all’interno di una nuova scheda dell’app selezionata.

I vantaggi

Per chi usa un solo browser quest’app è del tutto inutile: per chi invece ne usa abitualmente due o più, cambierà per sempre il modo di lavorare al Mac.

Potendo infatti indirizzare selettivamente i collegamenti tra i vari browser installati sul Mac, si potrà decidere di volta in volta se aprire una determinata pagina sul browser dove sono collegati i vari profili personali, o se invece aprirla sul browser dove sono presenti gli account di lavoro, dell’azienda o di un particolare membro della famiglia.

Prendendo come esempio una comune giornata di lavoro nella nostra redazione, in base al tipo di collegamento ricevuto su Telegram da parte di un nostro collaboratore potremmo decidere al click se aprirlo sul browser connesso all’account dell’autore personale, su quello con l’account di redazione, oppure sul browser personale (perché magari ci sta mostrando qualcosa che esula dal lavoro).

Più comunemente, se un amico vi invia un link di Facebook, vi sarà facile aprirlo nel browser dove è connesso il vostro account; oppure se ne gestite diversi (personale e aziendale) tramite due browser, potrete aprirlo dove occorre in base al tipo di contenuto che dev’essere elaborato.

Dove potrebbe migliorare

Per funzionare l’app dev’essere impostata come browser predefinito. Ciò significa che una volta completata questa configurazione, di fatto non avrete più un browser predefinito, perché appunto sarà Browserosaurus a fare da ponte tra tutti quelli installati sul Mac.

Questo significa anche che funziona con tutti i link presenti in altre applicazioni, come potrebbero essere quelli condivisi per email (Outlook, Apple Mail), tramite chat (Telegram, Whatsapp, iMessage), o memorizzati su un’app di note (Apple Note, Promemoria).

Non funziona invece se il link che si sta cliccando si trova già all’interno di un browser: cliccandolo, verrà infatti aperto all’interno dello stesso browser. Perciò se state leggendo una notizia da un browser e desiderate spostarla o aprire un link allegato in un altro browser, dovrete fare ancora affidamento al solito copia-incolla dell’indirizzo.

Oltre a questo non è possibile saltare il passaggio intermedio, quello cioè dell’apertura della finestra di selezione del browser. Sarebbe stato bello poter aprire un link su uno specifico browser tenendo premuto un tasto (come F1) o una combinazione di tasti (come CMD+F1), in modo da aprire selettivamente i link ancora più rapidamente.

Per fortuna però si può associare una lettera a ciascun browser: perciò dopo aver cliccato il link, anziché selezionare il browser dalla finestra di dialogo col puntatore del mouse, è possibile schiacciare la lettera associata in fase di configurazione per aprire il collegamento all’interno del browser selezionato.

Come e dove scaricare l’ utility Browserosaurus per Mac

Se vi piace Browserosaurus come dicevamo è gratis e lo potete scaricare dal sito ufficiale oppure direttamente su GitHub, dove trovate anche le precedenti versioni qualora stiate usando un Mac con una versione di macOS non più recente (ad esempio con macOS Mojave l’ultima versione compatibile è la Browserosaurus-darwin-x64-20.5.0).

