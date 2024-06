Per il CEO Nvidia i PC AI generano abilità, presto robot e fabbriche AI

Pubblicità

Alla vigilia dell’apertura lavori del Computex edizione 2024, la più importante fiera al mondo per la componentistica PC Windows, il CEO di Nvidia Jensen Huang è salito sul palco per una presentazione che fotografa la situazione attuale nell’esplosivo settore AI, oltre a tracciare gli sviluppi imminenti per quella che lo stesso dirigente definisce come una «Rivoluzione industriale» che toccha ogni settore.

Il PC genera abilità

Il primo cambiamento descritto dal palco del National Taiwan University Sports Centre riguarda i personal computer «Non sono più solo uno strumento per l’archiviazione di informazioni o l’elaborazione di dati, ma una fabbrica per generare intelligenza per ogni industria». «Abbiamo iniziato con il computing accelerato e ora una rivoluzione industriale». Ancora «Il tuo computer [non sarà solo] uno strumento che usi. Il computer ora genererà abilità. Questo è nel nostro prossimo futuro».

Nvidia progetta e vende piattaforme hardware e software complete che includono processori CPU, processori grafici GPU ma anche tecnologie di interconnessione tra chip e server che permettono di spingere al massimo le prestazioni di ogni singolo elemento per sfruttarlo insieme a ogni altro componente.

La piattaforma Nvidia per AI, dai PC alle fabbriche

Un ruolo cruciale è giocato da CUDA, sigla di Compute Unified Device Architecture, la piattaforma software che permette di sfruttare l’hardware Nvidia, così le società possono costruire data center AI o meglio fabbriche di intelligenza artificiale, come le definisce Huang, mentre sempre grazie a CUDA gli sviluppatori possono creare app e servizi basati su AI. Attualmente nel mondo ci sono cinque milioni di sviluppatori CUDA.

Nonostante il successo esplosivo di AI e Nvidia non si tratta di una bolla finanziaria destinata a sgonfiarsi rapidamente, anzi secondo Huang, riportato da Soutch China Morning Post, siamo solo agli inizi di nuova rivoluzione industriale «Serviamo ogni singolo settore, dalla sanità, ai servizi finanziari, all’industria informatica, all’industria automobilistica, quasi tutte le principali industrie del mondo e ogni campo della scienza».

Intelligenza Artificiale fisica e robot

Ancora più interessanti gli sviluppi immediati, già in corso oggi nel campo della Physical AI, letteralmente AI fisica, in cui bisogna risolvere problemi che riguardano l’interazione con il mondo fisico. Questo comporta l’osservazione del mondo tramite sensori e/o modificare il mondo tramite impiego di attuatori. Per Huang questa non solo è la prossima evoluzione ma dichiara che sta già avvenendo a Taiwan, in collaborazione con partner fondamentali come TSMC e Foxconn.

Naturalmente Nvidia è già pronta anche per AI e robotica con Omniverse, piattaforma di sviluppo che permette di addestrare e sviluppare modelli di intelligenza artificiale per svariate applicazioni robotiche. Al Computex di Taipei sono attese novità per i PC Copilot+ e in generale per computer Windows con hardware e software AI, con interventi dei CEO di AMD, Intel, Qualcomm e anche ARM.

