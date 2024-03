realme 12 Pro punta tutto su ritratti e fotocamera periscopica

I terminali realme 12 Pro Series arrivano in Italia, proponendosi come protagonisti della scena dei ritratti grazie alla fotocamera periscopica, che il produttore etichetta come “top” della categoria: ecco prezzi, foto e caratteristiche tecniche dei due terminali.

Anzitutto realme 12 Pro+ 5G sfoggia un nuovo teleobiettivo periscopico, unico in questo segmento di mercato perché finora solitamente riservato ai modelli di punta. L’obiettivo periscopico offre uno zoom ottico 3X, uno zoom 6X nel sensore e una lunghezza focale equivalente a 71 mm.

Il cuore di questo obiettivo è il sensore OV64B Omnivision da 1/2″ abbinato a una risoluzione da 64 MP. Invece, realme 12 Pro introduce un sistema di fotografia omnifocale, una singola configurazione della fotocamera che offre cinque livelli di zoom senza perdita di dati: 0,6X, 1X, 2X, 3X e 6X.

Colonna portante del terminale è la tecnologia SuperOIS che, in combinato con il sensore IMX890 di punta di Sony sulla fotocamera principale, consente al modello superiore di portare a casa scatti ottimali anche in condizioni di scarsa illuminazione e, soprattutto, nei ritratti. Invece il modello più economico monta una fotocamera principale da 50 MP con un ampio sensore Sony IMX882 per scatti di alta qualità che catturano più luce.

Entrambi gli smartphone sono alimentati da chip costruiti con tecnologia a 4 nanometri. In particolare, realme 12 Pro+ è dotato di Snapdragon 7s Gen 2, caratterizzato da una configurazione a 8 core a 64 bit, con una frequenza di picco di 2,4 GHz per i core Cortex-A78 e 1,95 GHz per i core Cortex-A55, completata dalla GPU Adreno. 710.

Invece il fratello minore sfoggia Snapdragon 6 Gen 1, con 8 core, velocità clock fino a 2,2 GHz sui core Cortex-A78 e frequenz top da 1,8 GHz sui core Cortex-A55.

Ancora, i due terminali si distinguono per design, come del resto aveva fatto la serie precedente. Avvolti in pregiata pelle vegana, i dispositivi bilanciano eleganza e resistenza, e sono il 30% più morbidi rispetto ai loro predecessori e più resistenti alle macchie. È maggiore anche la sua robustezza, con resistenza alla polvere e all’acqua con certificazione IP65 per preservarne l’integrità.

Quanto al display, realme 12 Pro Series 5G offre un’unità OLED curvo da 6,7 ​​pollici e 120 Hz, che vanta un rapporto schermo-corpo del 93% e una luminosità di picco di 950 nit. Con doppia certificazione Dolby Atmos e Hi-Res, realme 12 Pro Series offre un’esperienza audio importante, offrendo il supporto al suono surround.

A livello di memoria, il top di gamma offre fino a 12GB+12GB di RAM dinamica e fino a 512GB di spazio di archiviazione, mentre il modello inferiore offre fino a 8GB+8GB di RAM dinamica e 256GB di spazio di archiviazione.

realme 12 Pro Series: prezzi e disponibilità

realme 12 Pro+ 5G sarà disponibile a partire da 499,99€ per la variante da 8GB+256GB e da 549,99€ per la variante da 12GB+512GB. realme 12 Pro 5G avrà un prezzo da 399,99€ per la variante da 8GB+256GB e da 449,99€.

Al lancio ci saranno promozioni che abbatteranno ulteriormente i prezzi: realme 12 Pro 5G viene lanciato con un prezzo promozionale early bird di 299,99€ per la variante 8+256GB e di 399,99€ per la variante da 12+256GB.

realme 12 Pro+, invece, viene lanciato con uno prezzo promozionale di 399,99€ per la variante da 8+256GB e di 499,99€ per la variante 12 +512GB.

Le vendite partiranno dal 14 marzo prossimo. Si acquistano già su Amazon direttamente a questo indirizzo.