realme GT 7 Pro scalda i motori con specifiche top e AI

Si avvicina la data di presentazione di realme GT 7 Pro, nel frattempo il costruttore scalda i motori per il lancio pubblicando in rete le specifiche tecniche ufficiali, anticipando così che arriverà sul mercato con tutta la potenza possibile.

Non solo il processore Snapdragon 8 Elite, che promette prestazioni da computer su smartphone, ma anche autonomia prolungata con batteria da 6.500 mAh e ricarica rapida da 120 W. Sarà questo il cuore pulsante del dispositivo, che sarà dotato di una batteria tra le più grandi sul mercato e di una ricarica ultra-rapida, per garantire performance di alto livello anche nelle condizioni più impegnative.

Dunque, realme è pronta a lanciare GT 7 Pro a novembre, un dispositivo che punta tutto su potenza e resistenza. Come già anticipato negli scorsi giorni, tra le caratteristiche più importanti lo Snapdragon 8 Elite, accompagnato da una batteria da 6500 mAh e una ricarica rapida a 120 W.

La batteria vanta tecnologia al silicio-carbonio, con un contenuto di silicio del 10%, in grado di resistere a temperature estreme fino a -30 °C. Inoltre, con la sua ricarica ultraveloce da 120 W, realme GT 7 Pro può offrire fino a 7 ore di conversazione con soli cinque minuti di carica, mentre in appena 13 minuti, la batteria arriva al 50% e in 37 minuti si ricarica completamente.

Giusto per fare un confronto, l’iPhone 16 Pro Max, che ha una batteria di 4685 mAh e una ricarica da 20 W, impiega circa 35 minuti per arrivare al 50%.

Prestazioni

realme GT 7 Pro è il primo top di gamma dotato di Snapdragon 8 Elite, un processore con tecnologia a 3 nm che promette un’efficienza energetica migliorata del 44% e un incremento delle prestazioni del 45%.

Il terminale sarà presentato con lo slogan “Esplora l’inesplorato” e proprio durante l’evento di lancio i partecipanti potranno assistere a dimostrazioni dal vivo delle funzionalità AI di GT 7 Pro, inclusi strumenti fotografici potenziati dall’AI, opzioni di disegno AI e altre novità ancora legate al mondo dell’intelligenza artificiale.