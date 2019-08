Recensione Baby Monitor Eufy con schermo: bello ed estremamente funzionale

Di Eufy abbiamo di recente testato il kit di videocamere per la sorveglianza domestica, restando particolarmente entusiasti per la qualità complessiva, sottolineando però qualche mancanza importante, come l’assenza di supporto a IFTTT. Questa volta proviamo, invece, il baby monitor Eufy, al quale ci siamo accostati con tanta curiosità e carichi di aspettative. Non sono andate deluse.

Il kit baby monitor di Eufy si compone essenzialmente, come è naturale che sia, di due pezzi. Un primo è il monitor, mentre il secondo, naturalmente, è la videocamera. Partiamo subito col dire che entrambi i pezzi rispondono perfettamente all’idea di minimale e moderno, due caratteristiche che hanno ormai preso il sopravvento in questa era tecnologica, dove tutte le periferiche puntano ad una pulizia estetica, in grado di adattarsi al meglio agli ambienti moderni di casa.

Come già accaduto con le telecamere di sicurezza Eufy Security, anche questa camera per il babi monitor presenta forme e design moderni, quasi interamente realizzata in bianco, salvo il grande occhio nero sul frontale.

Anziché godere di forme strette e squadrate, questa camera si affida ad una forma tondeggiante, molto particolare e gradevole alla vista. Nella confezione presente anche una lente grandangolare e un piccolo supporto per alloggiare la telecamera a muro, in corrispondenza degli angoli della stanza.

Quel che, invece, risulta essere squadrato è il monitor, anch’esso quasi completamente bianco. Molto bello alla vista, risulta essere quasi un complemento d’arredo per la casa, sembrando quasi uno smart display. Si può tranquillamente adagiare su una scrivania, su una madia, in un qualsiasi comodino: bello e minimale, ma soprattutto funzionale. Funzionale per via del grande schermo da 5 pollici, in grado di ricevere e mostrare il flusso video a risoluzione 720P.

Questa risoluzione, sulla diagonale da 5 pollici si traduce in una immagine cristallina, molto dettagliata, che permette di avere il pieno controllo della stanza in cui dorme il vostro piccolo.

La prima installazione e l’avvio del kit richiede davvero pochi minuti. Anzitutto è sufficiente collegare la camera alla presa di corrente, con i cavi (molto lunghi) presenti in confezione. Successivamente sarà possibile accendere il monitor e attendere l’abbinamento con la camera

. A questo punto sarà sufficiente impostare qualche dettaglio, come l’ora e il giorno, per accedere subito al feed video. Non è presente la lingua italiana, ma poco importa, perché i menù solo assolutamente chiari e intuitivi, e il funzionamento della periferica è garantito da un’estrema facilità nella gestione della UI.

Essenzialmente, sarà sufficiente installare monitor e camera per sfruttare il kit di sorveglianza, ma una piccola pulsantiera di controllo posta sulla destra del monitor, darà accesso a funzioni supplementari.

Anzitutto, dal display sarà possibile ascoltare in tempo reale tutti i rumori registrati dalla telecamera, dunque qualsiasi rumore proveniente dalla stanza in cui dorme il piccolo. Premendo, invece, il pulsante Microfono sul monitor, sarà possibile fare arrivare la propria voce al bambino, grazie al piccolo altoparlante di cui è dotato la telecamera. Il funzionamento è davvero semplice, ed estremamente intuitivo.

Dal monitor è possibile regolare, naturalmente, il volume, per essere certi di sentire qualsiasi rumore provenga dal bambino. In ogni caso, anche qualora si decidesse di impostarlo al minimo, è possibile impostare gli allarmi: quando la telecamera rileva il pianto del bambino, invia un segnale acustico, accompagnato da un’icona di allarme a schermo. In questo modo, l’utente saprà con certezza che sta accadendo qualcosa. Abbiamo testato questo sistema di allarme con ottimi risultati: basta davvero un principio di pianto per farlo attivare.

Navigando, poi, nel menù, è possibile impostare alcune funzioni della telecamera, come ad esempio il livello di zoom. Questo consentirà di percepire dettagli maggiori, rispetto ad una visuale completa. Non manca, naturalmente, la visione notturna, per inquadrare la stanza anche al buio, e controllare il piccolo mentre dorme.

Quel che è ancora più importante, è che la telecamera compresa nel kit è motorizzata. Questo consente, tramite le frecce direzionali installate nel monitor, di girare l’occhio della telecamera di 360 gradi, con un movimento in linea verticale di 110 gradi. Si tratta di un’ottima notizia, nel caso in cui il bambino inizi a muovere i suoi primi passi, così da poterlo inquadrare costantemente.

Non che, in realtà, ce ne sia bisogno, considerando che incluso nella confezione è disponibile una lente grandangolare, con visione di 110 gradi, che è in grado di inquadrare in modo quasi completo una normale stanza di 16-20 metri quadrati. Il range di funzionamento tra camera e monitor, invece, è sulla carta di circa 140 metri. Durante il nostro test siamo riusciti a visualizzare perfettamente il flusso video posizionando i due dispositivi ai lati opposti di una casa grande circa 110 metri quadri.

Tra i dettagli importanti quello relativo alla temperatura. Un sensore installato a bordo della telecamera, permetterà di avere a schermo, oltre alle informazioni sull’orario, anche quelle relative alla temperatura della stanza. Può sembrare un elemento da sottovalutare, ma così non è, perché restituisce l’idea di quale sia la temperatura nella stanza in cui dorme il piccolo, potendo intervenire in caso di freddo o caldo eccessivo.

Altro particolare è quello relativo all’autonomia. Mentre la camera necessità di essere costantemente alimentata, il monitor dispone di una batteria integrata di 2900 mAh, che assicura un giorno di utilizzo. Considerando, però, che il baby monitor viene spesso utilizzato per poche ore al giorno, è verosimile pensare di poterlo utilizzare per almeno 3 giorni, senza doverlo attaccare alla presa di corrente.

Il kit camera più monitor ci ha sorpreso positivamente, ma se dovessimo trovare davvero una qualche mancanza, potremmo appellarci al fatto che non si integra con il sistema Eufy Security. Sarebbe stato il massimo, infatti, poter abbinare la camera del baby monitor al sistema di videosorveglianza di casa, gestendola dall’app Eufy Secirity, tramite collegamento alla rete. Così non è.

In realtà non è davvero possibile considerarlo un contro, perché si tratta di due prodotti ben distinti e separati, con finalità completamente diverse. Prima dell’apertura della confezione avevamo però sperato in questo piccolo miracolo. Così non è stato, ma la qualità del kit baby monitor rimane indiscutibile.

Conclusioni

Costa 199 euro, e non è tra i più economici. Nemmeno tra i più cari, però. La qualità, come già detto, è indiscutibile: molto belli esteticamente camera e monitor, ma anche molto funzionali. Camera motorizzata e ampio display da 5 pollici rendono il sistema davvero ottimale per il controllo del piccolo. La presenza di una lente grandangolare nella confezione arricchisce ancor di più il valore del sistema. Promosso senza riserve, anche se in USA costa molto meno.

PRO

Esteticamente validi

Monitor da 5 pollici HD

Camera motorizzata

Lente grandangolare inclusa

CONTRO

Su Amazon.com costa 70 euro meno

Prezzo al pubblico

Costa 199 euro e si acquista direttamente da qui.