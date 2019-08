Apple difende il messaggio che segnala batterie non originali su iPhone

Pochi giorni addietro, il sito iFixit, specializzato nella vendita di parti di ricambio, ha evidenziato che, sostituendo la batteria con una non originale negli iPhone XS, iPhone XS Max e iPhone XR, appare un messaggio nella sezione “Stato batteria” di iOS avvisando l’impossibilità di verificare la batteria.

Il messaggio recita “Non è possibile verificare se questo iPhone sia dotato di una batteria originale Apple. Non sono disponibili informazioni sullo stato della batteria”.

Questa dicitura appare da iOS 12.4 in poi ma se n’è cominciato a parlare da poco e Apple difende la propria scelta affermando che si tratta di una funzionalità di sicurezza per proteggere i clienti da riparazioni improprie e con componenti non autorizzati.

Un portavoce di Apple ha spiegato che la funzionalità è stata introdotta lo scorso anno e visualizzata ora perché Apple ha recentemente espanso la rete di riparatori autorizzati, offrendo a possibilità per i clienti di servizi di migliaia di negozi della catena Best Buy presenti negli USA.

Here’s Apple’s statement on third-party battery repairs and the battery health feature: pic.twitter.com/qkaFbRifTE — Rene Ritchie (@reneritchie) August 14, 2019

Per iFixit e altri piccoli centri di assistenza che si occupano di riparazione, il problema comporta non solo una perdita di affari ma un approccio generalizzato da parte di Apple per rappresentare come “non autorizzate” e potenzialmente rischiose le riparazioni concernenti la batteria.

Apple spiega; “Lo scorso anno abbiamo introdotto una nuova funzionalità per informare i clienti quando non siamo in grado di verificsre la presenza di una batteria nuova e originale, installata da un tecnico certificato Apple che segue i processi di riparazione di Apple.

Questa informazione è pensata per proteggere i nostri clienti da batterie danneggiate, di bassa qualità o usate che possono portare a problemi di sicurezza e performance. Questa notifica non influisce sulla possibilità per il cliente di usare il telefono dopo una riparazione non autorizzata”.

Il messaggio, come spiegato, significa che il dispositivo non è in grado di verificare la batteria del proprio iPhone. Non essendo originale, il sistema non è in grado di visualizzare un resoconto dettagliati sullo stato della batteria. L’avviso è ad ogni modo mostrato soltanto andando in Impostazioni > Batteria > Stato Batteria e non influisce in alcun modo sul funzionamento del dispositivo.

