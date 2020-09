Recensioni iPad 8, il buon vecchio iPad per tutti ora molto più potente

Il più bello e potente iPad Air 4 sarà disponibile solo da ottobre, così alla vigilia della commercializzazione (che inizia domani), negli USA appaiono le prime recensioni iPad 8 o meglio iPad di ottava generazione, il nuovo modello più economico dei tablet di Cupertino. Trattandosi di un dispositivo Apple risulta un po’ limitante non aver nulla da dire sul fronte del design e dell’estetica, perché in questo modello tutto rimane identico al modello precedente e ancora più indietro negli anni.

Rimane la vecchia conoscenza del tasto Home con rilevamento impronte Touch ID integrato e così anche bordi e cornici che ben conosciamo. La novità e l’aggiornamento più consistente è infatti all’interno: invece del processore Apple A10 Fusion che risale al 2016 di iPhone 7 e iPhone 7 Plus, ora gli utenti hanno a disposizione Apple A12 Bionic decisamente molto più potente e scattante.

Questo emerge chiaramente dalle prime recensioni iPad 8 che segnalano prestazioni molto più fluide e brillanti sia nelle operazioni multitasking per lavoro e produttività, sia con videogiochi e multimedia, come rileva Engadget. Per chi ha ancora tra le mani un iPad risalente a diversi anni fa e non è interessato alle funzioni e caratteristiche top di iPad Air 4 e degli iPad Pro, questo è il modello da comprare.

Naturalmente qui il fattore chiave è il prezzo e con una spesa che parte da 389 euro in Italia è difficile resistere o, da un altro punto di vista, si è molto più disposti a rinunciare alle specifiche top dei modelli superiori.

Naturalmente emergono dei compromessi, come per esempio l’assenza della porta USB-C per continuare a usare la storica Lightning, e la compatibilità solo con Apple Pencil di prima generazione, come rileva Cnet. Ma ancora una volta qui tutto si gioca sul fronte del rapporto prezzo prestazioni: per chi non ha esigenze particolari e vuole mettere le mani su un tablet Apple che funzionerà senza problemi per anni e anni a venire, iPad 8 è il modello da prendere in considerazione.

