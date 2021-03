Recensione Lamicall Supporto per Cuffie DH01, l’aiuto sulla scrivania che mancava

Ultimamente abbiamo avuto la fortuna di provare diverse cuffie, che con lo smart working ormai diventato regola di lavoro tendevano ad occupare diverso spazio sopra la scrivania. L’aiuto insperato è arrivato da Lamicall Supporto per Cuffie DH01, un gancio adesivo che usa una mjensola oppure la parte laterale o inferiore della scrivania per sostenere le cuffie quando on in uso.

Un gancio per domarle

Che cosa hanno in comune le nuovissime Airpods Max, le più classiche Bose Noise Cancelling Headphones 700, le aggressive Razer BlackShark V2 o le lavorative Poly Voyager 8200 UC? Considerando che sono modelli di cuffie molto specifiche e con una precisa collocazione nel mercato, possiamo dire che quando non in uso, non si sa mai dove metterle.

Sopra la scrivania ingombrano, nello zaino sono poco comode quando servono subito e nel cassetto magari non ci stanno: ci ha pensato Lamicall (marchio che qui avevamo già visto con il Supporto flessibile per Tablet) con questo Supporto per Cuffie DH01, una trovata semplice ma molto comoda, da “attaccare” ovunque in base a come è fatta la nostra scrivania.

Il supporto arriva in una tiepida scatola di cartone, con dentro l’oggetto, un gancio in gomma per i cavi, un piccolo libretto illustrativo e un adesivo di ricambio, nel caso sia necessario cambiare quello integrato.

La forma è in plastica bianca, con alcuni inserti in gomma dove toccano le cuffie per non rovinare modelli in materiale più importante.

Come si usa

La parte con l’adesivo si snoda con un movimento di 360° che è importante capire e al limite verificare prima di attaccare il gancio, dato che è molto difficile poi staccarlo.

Lamicall Supporto per Cuffie DH01 può infatti essere attaccato ad una mensola di un mobile usando la parte mobile in verticale, oppure nella parte bassa della mensola, con la parte mobile in orizzontale. Allo stesso modo può essere attaccata (come abbiamo fatto noi) sotto la scrivania, o anche sopra (ma in questo caso ingombra un po’).

L’attacco è semplice, si tratta di un adesivo e in pochi secondi il gancio è pronto all’uso: le dimensioni sono minute (12.2 x 8.6 x 4.1 cm per 100 grammi di peso) e sostanzialmente il design è abbastanza minimalista da non farsi notare più di tanto.

La parte che sorregge le cuffie è pensata per un solo modello, ma noi all’occorrenza ne abbiamo messi due senza problemi, o meglio, senza problemi di tenuta, perché con due cuffie l’ingombro totale raddoppia.

Il gancio in gomma serve a sorreggere il filo, nel caso il modello ne sia provvisto, il che è comodo quando non sono in uso, ma dovete ricordarvene quando le cuffie tornano utili, evitando inopportuni strattoni.

Una volta attaccata, la struttura non si muove: volendo si flette un po’, perché in plastica (e quando sotto la scrivania può tornare utile) ma sostanzialmente una volta messo in un posto, resta li.

Considerazioni

Con l’avvento dello Smart Working praticamente in ogni casa, si è iniziato a parlare tanto di cuffie, di webcam, di microfoni, di display e ovviamente anche di computer, ma ci sono diversi altri accessori che riescono a rendere la giornata più comoda e, conseguentemente, produttiva.

Qui a Macitynet vi abbiamo raccontato di due delle migliori sedie nel mercato (Razer Iskur e Titan di Secret Lab) e questo Lamicall Supporto per Cuffie DH01, ovviamente di tutt’altra fascia di prezzo, va nella stessa direzione, rendere il posto di lavoro più comodo, in questo caso facendo un po’ di ordine e spazio sopra la scrivania, mantenendo però comodo l’accesso alle cuffie quando servono.

Di difetti veri non ce ne sono, dato che l’accessorio è davvero basic nella forma e utilizzo, se non l’attenzione iniziale a dove attaccarlo, perché dopo muoverlo può diventare complicato, a causa della colla utilizzata nell’adesivo.

Pro:

• Molto comodo, si posiziona ovunque

• Per una cuffia, ma ce ne stanno anche due

• Si attacca in orizzontale o in verticale

Contro:

• Serve attenzione a dove posizionarlo

Prezzo:

• 16,99 Euro

Potete trovare Lamicall Supporto per Cuffie DH01 dalle pagine di Amazon.it